Велика Британія підтримала санкції проти телеканалів Медведчука

США також підтримали санкції проти каналів Медведчука

У Великій Британії схвалили боротьбу Зеленського з дезінформацією

У Великій Британії підтримали запроваджені санкції проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne. Про це повідомила пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

«Я вітаю рішучі дії президента щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа», – пояснила Сіммонс.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to . I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021



Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Також Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) і Європейського союзу пояснив рішення РНБО про санкції щодо декількох українських телеканалів.