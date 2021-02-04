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    Велика Британія підтримала санкції проти телеканалів Медведчука

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    США також підтримали санкції проти каналів Медведчука
    Фото з відкритих джерел

    У Великій Британії схвалили боротьбу Зеленського з дезінформацією

    У Великій Британії підтримали запроваджені санкції проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne. Про це повідомила пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

    «Я вітаю рішучі дії президента щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа», – пояснила Сіммонс.


    Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Також Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО.

    Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) і Європейського союзу пояснив рішення РНБО про санкції щодо декількох українських телеканалів.

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    Теги: ЗМІ санкції Велика Британія журналіст
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