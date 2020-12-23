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    Народна артистка Білик записала звернення у зв'язку зі смертю Кернеса

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    <span> Ірина Білик в останні роки дала десятки концертів у Харкові. Востаннє співачка побувала у місті під час пандемії зі своїм ювілейним туром</span> - Народна артистка Білик записала звернення у зв'язку зі смертю Кернеса
    Ірина Білик в останні роки дала десятки концертів у Харкові. Востаннє співачка побувала у місті під час пандемії зі своїм ювілейним туром

    Пряму трансляцію жалобної церемонії прощання з мером перервали зверненням співачки

    Народна артистка України, співачка Ірина Білик висловила глибокий жаль у зв'язку зі смертю міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Звернення співачки транслюють під час прямої трансляції жалобної церемонії.

    Артистка згадала, що завжди, коли вона виступала в Харкові, міський голова цікавився її справами. На що вона відповідала «У мене все добре, Геннадію Адольфовичу».

    Білик поспівчувала втраті харків'ян та близьким Кернеса.

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    У середу, 23 грудня, в Харківському національному академічному театрі опери та балету проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом. Усі бажаючі харків’яни мають можливість узяти участь у церемонії прощання.

    Перед входом до ХНАТОБ зібралася черга з кількох тисяч громадян. Люди несуть квіти до труни із мером. Церемонія прощання триватиме близько чотирьох годин. Перед тим Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі. 

    Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть Ірина Білик
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