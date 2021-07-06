«Sinovac, Biontech!»: у Туреччині закликають вакцинуватися прямо на автовокзалі (відео)

Медики голосно вигукують назви вакцин, аби перехожі робили щеплення

У Туреччині зробити щеплення від коронавірусу можна прямо на автовокзалі. У місті Кютаг'я медики закликали людей до вакцинації у мобільний пункт, так само як водії автобусів зазивають на свій транспорт. Відповідне відео оприлюднив Haberturk TV на своєму Youtube каналі.

Так, медики голосно вигукували назви вакцин, аби перехожі робили щеплення.

На відео можна побачити, як медики на автовокзалі ходять біля стійок, де очевидно передбачається проводити вакцинацію. При цьому вони голосно викрикують назви препаратів: «Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!!».

«Жарти медичних працівників, натхненні навколишнім середовищем, в якій вони перебувають, і розмовами співробітників автобусної компанії. Все було знято на їх мобільні телефони і опубліковані в різних облікових записах соціальних мереж. Було розпочато необхідне адміністративне розслідування відносно медперсоналу», – такою цитатою із заяви Управління охорони здоров'я провінції Кютаг'я було підписано відео.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа не вважає, що потрібно починати розслідування щодо медичного персоналу. Адже медики вирішили мотивувати громадян робити щеплення таким екстравагантним чином. Також він додав, що всі повинні серйозно ставитися до вакцинації.

Зазначимо, за тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей. Також за добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

Зазначимо, 4 липня в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.