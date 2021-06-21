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    У пошуках витоків Covid-19 США не будуть покладатися на Китай – радник Байдена

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    США не будуть покладатися тільки на волю Китаю, сказав Салліван - У пошуках витоків Covid-19 США не будуть покладатися на Китай – радник Байдена
    США не будуть покладатися тільки на волю Китаю, сказав Салліван
    Фото: dw.com

    СШАсхиляють Китай до того, аби дозволити фахівцям «зайнятися справжньою роботою» на території країни

    Якщо Китай не сприятиме вивченню витоків поширення коронавірусу, то йому загрожує міжнародна ізоляція. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає kommersant. Він сказав, що США дипломатичними способами схиляють Китай до того, аби дозволити фахівцям «зайнятися справжньою роботою» на території країни.

    Салліван в ефірі Fox News зазначив, що президент США Джо Байден, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, домігся того, щоб G7 схвалила заяву із закликом до Китаю дозволити продовжити розслідування на його території.

    «Ця копітка дипломатична робота... є частиною зусиль, які ми робимо, щоб остаточно представити перед Китаєм вибір: або вони відповідальним чином дозволяють розслідувачам зайнятися справжньою роботою з визначення витоків (коронавірусу, – ред.), або їм загрожує ізоляція з боку міжнародного співтовариства», – сказав він.

    США не будуть покладатися тільки на волю Китаю, сказав Салліван. «Президент залишає за собою право продовжувати просуватися по всіх фронтах за допомогою власного аналізу, власних зусиль розвідслужб і за допомогою робіт, що проводяться з союзниками і партнерами, до тих пір, поки ми не доберемося до того, як вірус з'явився на світ», – зазначив він.

    Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи семи (G7) закликали продовжити розслідування походження вірусу Covid-19. Його належить проводити під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це керівники найвпливовіших країн заявили в спільному комюніке за підсумками саміту.

    Нагадаємо, директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало вважає, що коронавірус був створений лабораторно. В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, що вірус, ймовірно, розроблявся там, де і спочатку з’явився.

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    Теги: США Китай розслідування президент робота радник вірус ВООЗ коронавірус Михайло Тукало
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    У пошуках витоків Covid-19 США не будуть покладатися на Китай – радник Байдена