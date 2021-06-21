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    В Індії виявили новий варіант штаму коронавірусу

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    Вчені назвали нові симптоми індійського штаму Covid-19 - В Індії виявили новий варіант штаму коронавірусу
    Вчені назвали нові симптоми індійського штаму Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Мутація могла змінити властивості вірусу «в частині заразності» і за його поведінкою необхідно спостерігати протягом декількох тижнів

    В індійському штаті Махараштра виявили поширення нового варіанту індійського штаму коронавірусу. Він отримав назву «дельта плюс». Про це повідомляє The Hindustan Times.

    Всього було виявлено 20 випадків зараження новою мутацією в чотирьох районах штату.

    МОЗ Індії повідомив, що новий штам, скоріше, викликає інтерес у дослідників, і поки не переведений в категорію мутацій, що викликають заклопотаність.

    Водночас глава Всеіндійського інституту медичних наук Рандіпа Гулерії пояснив, що мутація могла змінити властивості вірусу «в частині заразності» і за його поведінкою необхідно спостерігати протягом декількох тижнів.

    Дельта – варіант коронавірусу був виявлений в Індії в жовтні минулого року. З того часу він поширився в багато інших країн, зокрема Європи.

    Нагадаємо, штам коронавірусу, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій.

    Паралельно з Covid-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби – мукоромікозу.

    Теги: Індія хвороби епідемія
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    В Індії виявили новий варіант штаму коронавірусу