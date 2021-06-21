В Індії виявили новий варіант штаму коронавірусу
Мутація могла змінити властивості вірусу «в частині заразності» і за його поведінкою необхідно спостерігати протягом декількох тижнів
Всього було виявлено 20 випадків зараження новою мутацією в чотирьох районах штату.
МОЗ Індії повідомив, що новий штам, скоріше, викликає інтерес у дослідників, і поки не переведений в категорію мутацій, що викликають заклопотаність.
Водночас глава Всеіндійського інституту медичних наук Рандіпа Гулерії пояснив, що мутація могла змінити властивості вірусу «в частині заразності» і за його поведінкою необхідно спостерігати протягом декількох тижнів.
Дельта – варіант коронавірусу був виявлений в Індії в жовтні минулого року. З того часу він поширився в багато інших країн, зокрема Європи.
Нагадаємо, штам коронавірусу, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій.
Паралельно з Covid-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби – мукоромікозу.