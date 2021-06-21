В Україні на Трійцю від Сovid-19 вакцинували понад чотири тисячі людей

Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 718 164 людини

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини

4 390 людей щеплено проти Сovid-19 за добу 20 червня 2021 року. Одну дозу отримали 3 715 людей, повністю імунізовані – 2 598 людей. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали:

56 мобільних бригад,

185 пунктів щеплення;

24 центри вакцинації.

Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 718 164 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків. При цьому жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

Натомість Ізраїль почав Covid-вакцинацію підлітків з 12 років. Також у Франції почнуть вакцинувати від Covid підлітків.

Раніше експерти пояснили, чому не варто зараз вакцинувати дітей проти Covid-19.

Зазначимо, 17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.