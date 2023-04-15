Байден вигадав, як захистити розвіддані після зливу документів Пентагону

Президент США Байден наказав вжити заходів щодо недопущення повторних витоків розвідданих

Президент США Джо Байден наказав американським військовим та розвідслужбам вжити заходів щодо недопущення повторних витоків розвідданих. Заява американського лідера опублікована на офіційному сайті Білого дому.

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«Я високо оцінюю оперативні дії правоохоронних органів щодо розслідування та реагування на недавнє поширення секретних урядових документів США», — сказав Байден, додавши, що фахівці досі встановлюють справжність злитих у мережу документів.

Раніше повідомлялося, що обвинувачений у витоку секретних матеріалів Пентагону 21-річний військовослужбовець ВПС Нацгвардії США Тейшейра вперше постав перед судом. Йому висунуто два звинувачення: несанкціоноване зберігання та передачу інформації про національну оборону, а також несанкціоноване вилучення та зберігання засекречених документів чи матеріалів.

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Нагадаємо, у справі про масовий злив секретних даних США було затримано підозрюваного. Ним є 21-річний службовець Національної повітряної гвардії штату Массачусетс на ім’я Джек Тейшейра. Видання CNN повідомило, ким насправді є затриманий хлопець. Джек Тейшейра провів дитинство у передмісті Провіденсу, штат Род-Айленд. Там він ходив до середньої школи Дайтон-Рехобот, яку закінчив у 2020 році.

При цьому молодик ще в 2019 році вступив до Повітряної національної гвардії. Його офіційна робота – найманий співробітник Cyber ​​Transport Systems. Нещодавно Тейшейра отримав звання льотчика 1-го класу. Тейшейра навіть заробив одну медаль Військово-повітряних сил. Втім, як уточнює CNN, ця нагорода є доволі стандартною для льотчиків такого віку та звання.