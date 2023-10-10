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10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується робити великі покупки і починати нові справи

10 жовтня відзначається День працівників стандартизації та метрології України, Європейський і Всесвітній день боротьби проти смертної кари, Всесвітній день ментального здоров'я та Всесвітній день безхатьків. Віряни вшановують пам'ять Євлампія і Євлампії.

День працівників стандартизації та метрології України

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Починаючи з 2002 року 10 жовтня в Україні відзначається День працівників стандартизації та метрології.

Це свято запроваджено президентом України з метою відзначення вагомого внеску фахівців зі стандартизації та метрології в економічний розвиток країни.

Для святкування жовтень було обрано не випадково. Цього місяця у 1901 році з ініціативи хіміка Менделєєва у місті Харкові було відкрито палату, де проводили вивірку та таврування торговельних ваг та мір.

Метою свята є привертання уваги до питань метрології та стандартизації у країні. Адже розвиток цієї галузі безпосередньо сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на ринках країн світу.

Європейський і Всесвітній день боротьби проти смертної кари

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Європейський і Всесвітній день боротьби проти смертної кари.

Ініціатива його заснування була висунута у 2002 році, але офіційне визнання цей день здобув лише у 2007 році після ствердження Радою Європи.

В Україні мораторій на смертний вирок було оголошено у 1995 році. Але недотримання належної процедури при його прийнятті призвело до повернення до страт. Остаточне прийняття рішення з даного питання відбулося у 1999 році. На той час Україна вже набула членства у Раді Європи, а мораторій був однією з головних вимог при вступі до цієї організації.

Метою цього дня є привернення уваги суспільства до проблем страти в’язнів у деяких країнах. У наш час це є жорстока та нелюдяна кара, яка повинна бути скасована у всіх державах світу.

Всесвітній день ментального здоров'я

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день психічного здоров’я (World Mental Health Day) або День ментального здоров’я у світі та в Україні відзначається щороку 10 жовтня. Свято покликане звернути увагу на проблеми, пов’язані з психічним станом людини, та для підтримки людей з подібними захворюваннями. Основна мета цього святкування – скоротити поширеність захворювань, пов’язаних з психічними розладами: депресивні стани, фобії, розлади особистості, алкогольна та наркотична залежності, шизофренія, недоумкуватість, порушення свідомості тощо.

Окрім того, Всесвітній день ментального здоров’я спрямований на підтримку людей, які не страждають на серйозні відхилення з боку психіки, проте переживають скрутні часи та потребують сили волі й характеру, які б допомогли їм впоратися з будь-якими життєвими труднощами.

Всесвітній день безхатьків

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Всесвітній день бездомних (World Homeless Day) або день безпритульних щорічно відзначають 10 жовтня, починаючи з 2010 року.

Основне завдання цього дня – привернути увагу громадськості до проблем осіб, які в силу різних соціально-побутових причин опинились без даху над головою. Ідея цього свята виникла під час онлайн-спілкування небайдужих людей з різних країн.

Актуальність проблеми бездомності підтверджується даними: станом на 2005 рік у світі було близько 100 мільйонів бездомних. Ці показники щороку зростають. Захід покликаний мобілізувати усіх небайдужих для допомоги людям, які опинились на вулиці.

Яке сьогодні релігійне свято

10 жовтня в церковному календарі відзначається день пам'яті Євлампія та Євлампії, які були братом і сестрою і народилися у заможній родині в Никодимії. Євлампій першим прийняв християнство. Коли імператор видає наказ про очищення міста від християн, він знехтував цим і назвав його безглуздим. Юнака відразу схопили і привели на суд. Там він показав себе вірним християнином і стійко перетерпів всі тортури.

Сестра Євлампія дізналася про муки брата і прибігла на суд. Там вона також заявила про свою християнську віру, а потім додала, що готова терпіти всі страждання разом з братом. Язичники вирішили покласти брата та сестру у казан та спалити у печі, але вони залишилися невразливими. Тоді правитель велів відрубати голову юнакові, а дівчина сама померла від горя, коли це побачила.

Що не можна робити в цей день

  • Не дозволяється займатися городом і йти до лісу.
  • Не рекомендується робити великі покупки і починати нові справи.
  • Краще не бажати нікому зла і не лихословити.

Народні прикмети і традиції 

  • Почало жовтіти листя на вербі знизу – до ранньої зими;
  • Протягом всього дня західна половина дня чиста – не варто чекати на дощ;
  • Вітер з півночі або сходу – до різкого похолодання.

Пам’ятні події 10 жовтня

  • 732 рік – відбувається битва при Пуатьє;
  • 1664 рік – закінчується 13-тижнева Облога Ставищ об'єднаними військами на чолі з гетьманом Стефаном Чарнецьким;
  • 1666 рік – правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;
  • 1858 рік – за підтримкою Сполучених Штатів починається організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;
  • 1911 рік – У Китаї повалили монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;
  • 1919 рік – Верховна рада Антанти офіційно оголошує про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів;
  • 1932 рік – У Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;
  • 1933 рік – в універсамах США з'явився перший пральний порошок – Dreft;
  • 1940 рік – У Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;
  • 1943 рік – Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вживає термін «Холодна війна» (есей «Ви і атомна бомба»);
  • 1963 рік – набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;
  • 1964 рік – у Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;
  • 2022 рік – відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія.

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