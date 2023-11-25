У Краснодарському краї продають вкрадені в Україні холодильники

Окупанти не соромляться продавати крадене в магазинах

На техніці, виставленій на продаж ,можна прочитати написи українською

Украдені в Україні холодильники продають у Краснодарському краї Росії. Відповідні фото оприлюднив Telegram-канал «Крымский ветер».

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На знімках видно, що окупанти навіть не зняли з техніки етикетки з написами української мовою. Просто повісили цінники і виставили на продаж.

Раніше у Мелітопольському краєзнавчому музеї окупанти викрали скіфське золото. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна і регіон опинився під контролем російських військових.

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Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського.

Також росія викрала майже 6 млн тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях 2022 року.