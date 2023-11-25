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У Краснодарському краї продають вкрадені в Україні холодильники

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Краснодарському краї продають вкрадені в Україні холодильники
Окупанти не соромляться продавати крадене в магазинах
фото з відкритих джерел

На техніці, виставленій на продаж ,можна прочитати написи українською

Украдені в Україні холодильники продають у Краснодарському краї Росії. Відповідні фото оприлюднив Telegram-канал «Крымский ветер».

На знімках видно, що окупанти навіть не зняли з техніки етикетки з написами української мовою. Просто повісили цінники і виставили на продаж.

У Краснодарському краї продають вкрадені в Україні холодильники фото 1

Раніше у Мелітопольському краєзнавчому музеї окупанти викрали скіфське золото. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна і регіон опинився під контролем російських військових.

Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського. 

Також росія викрала майже 6 млн тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях 2022 року.

Теги: окупанти росія війна

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