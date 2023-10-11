11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лінуватися, інакше удача пройде стороною

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, Міжнародний день камінг-ауту та Міжнародний день дзиґи. Віряни вшановують пам'ять святого Філіпа.

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Міжнародний день дівчаток

11 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день дівчаток (International Day of the Girl Child). Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію про ті болючі проблеми, з якими мають справу неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Цей день є глобальною ініціативою, спрямованою на захист прав дівчаток та вирішення проблем, з якими вони стикаються в усьому світі. Цей день присвячений сприянню розширенню прав і можливостей дівчат та реалізації їхніх прав людини.

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Міжнародний день камінг-ауту

11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти при наявності бажання зробити камінг-аут.

Камінг-аут (від англійського слова «вихід») – відкрите та добровільне визнання перед рідними, близькими, колегами, друзями своєї сексуальної орієнтації або гендерної належності, яка відрізняється від нормативної. Вперше цей день відзначили в Сполучених Штатах у 1988 році. Ініціаторами його впровадження стали Роберт Айхберг – психолог, засновник тренінгу особистого розвитку «Досвід», який пішов з життя у 1995 році через СНІД, та Джин О’Лірі – відкрита лесбійка, активістка, політична лідерка.

Ідея заснування цього дня належить руху геїв та лесбійок і базується на тому, щоб для початку бути відкритими перед сім’єю, друзями чи колегами, жити не переховуючись. Головне переконання меншин у тому, що гомофобія пускає своє коріння та розростається в умовах тиші та необізнаності. Коли люди знають, що серед друзів чи членів родини є хтось з нетрадиційною орієнтацією, вони не піддаються гомофобському впливу.

Міжнародний день дзиґи

Міжнародний день дзиґи (International Top Spinning Day) святкують у другу середу жовтня.

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Дату запропоновано Музеєм вовчка та йо-йо у Берлінгтоні, штат Вісконсін. За версією музею, наш світ сам як дзиґа – завершений та з характерними коливаннями.

Археологи кажуть, що дзиґи – найдавніші серед іграшок. Найперша знайдена іграшка має вік 6000 років. У VIII столітті до нашої ери відомий поет Гомер писав про дзиґу.

Упродовж історії людства ці іграшки робили із різних матеріалів. Спочатку це було дерево, оскільки його легко обробляти, насіння та горіхи.

Яке сьогодні релігійне свято

11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Філіпа. Він був одним з апостолів і походив із Кесарії Палестинської. Інші учні Ісуса Христа обрали його дияконом слідом за святим Стефаном. В час, коли почалися гоніння на християн, Стефан загинув, а Філіп вирішив залишити Єрусалим і рушити до одного із самарських міст, де почав проповідувати. Апостол розповідав усім, хто хотів його слухати, про Христа, а також творив чудеса і зціляв хворих. Завдяки йому багато язичників увірували в Ісуса.

У Філіпа були чотири доньки, які також сповідували християнство. У дівчат був пророчий дар. Одна з них, на ім'я Ерміонія, мала лікарський талант, вміла лікувати людей. За церковними переказами, помер Філіп у місті Трал, де він був єпископом.

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Що не можна робити в цей день

Не можна лінуватися, інакше удача пройде стороною.

Не рекомендується брати в борг гроші, сіль і хліб.

Заборонялося прати одяг, краще зробити це напередодні.

Народні прикмети і традиції

Вранці пішов сніг – до суворої зими;

Навколо місяця легкий серпанок – найближчими днями буде негода;

На деревах шелестять висохлі листя – чекайте на снігопад;

Кури рано посідали на сідало – буде мороз;

Домашня птиця почала голову ховати під крило – до похолодання;

Опустився туман – до відлиги.

Пам’ятні події 11 жовтня

1138 рік – стається землетрус в Алеппо, який забирає життя 230 тисяч людей;

1881 рік – американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік – американський винахідник Томас Едісон отримує патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 рік – у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;

1899 рік – починається Друга англо-бурська війна;

1921 рік – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створюють незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 рік – центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 рік – Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей, Зінаїда, Вікторія.