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13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всесвітній день техніки для майбутнього
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується ледарювати та спізнюватися

На 13 травня припадає Всесвітній день техніки для майбутнього. Віряни вшановують пам'ять апостола Якова. 

Яке церковне свято

13 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова. 

Святий Яків жив в I столітті та був рибалкою. Іоанн Богослов був його братом, з часом Яків теж став апостолом. Саме Якову, Іоанну Богослову і апостолу Петру Ісус розповів про своє призначення.

Після воскресіння Христа Яків проповідував в Іспанії та інших країнах, а потім повернувся в Єрусалим, де боровся з фарисеями і книжниками. Тож іудеї переконали царя Ірода Агріппу схопити Якова і засудити на смерть. Один з донощиків, Йосія, побачивши стійкість святого, розкаявся, попросив вибачення у Якова і увірував у Христа. Йосію та Якова стратили разом.

Який сьогодні день у світі

13 травня кожного року відзначаємо Всесвітній день техніки для майбутнього.

Метою події є привернення уваги людства до важливості технологічного розвитку, підвищення поінформованості щодо технологій майбутнього та залучення до створення техніки задля кращого життя.

У Всесвітній день техніки для майбутнього як великі компанії, так і самостійні радіоаматори, інженери, розробники тощо демонструють власні інноваційні технологічні напрацювання.

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено вирушати у далеку дорогу, тому що в день Якова на світ виходять різні хвороби.
  • Цього дня, та й взагалі в травні, не варто одружуватися, тому що будете все життя «маятися».
  • Не згадуйте погані події, тому що вони знову повернуться в ваше життя.
  • Не варто робити будь-який ремонт, він може привести до травми.
  • Не ледарюйте і не спізнюйтесь.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: на сході сонця чистий і ясний небосхил – буде теплим літо
  • Зоряна і тиха ніч – на хороший урожай
  • Південний вітер і теплий вечір – вродить зерно
  • 13 травня дощ – отже, восени буде багато весіль
  • Вдень йде дощ, але тепло – восени будете їсти багато хліба
  • Ховаються зірки – скоро почнеться дощ.

Іменини

 13 травня День ангела відзначають:  Єфрем, Микита, Климент, Максим, Василь, Гнат, Яків.

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Теги: свято традиції вітер Єрусалим хвороби іудеї ремонт

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