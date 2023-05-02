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У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня

glavcom.ua
У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня
Чергове російське місто відмовляється проводити військовий парад
фото з відкритих джерел

Рішення обґрунтували «міркуваннями безпеки»

У російському Саратові скасували масові заходи до 9 травня. Рішення пояснили «міркуваннями безпеки». Замість військового параду у Саратові під вікнами ветеранів Другої світової війни влаштують «особисті концерти», повідомив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін у своєму Telegram-каналі.

Так, згідно з повідомленням, у російському Саратові, відстань від якого до найближчої точки кордону з Україною становить не менше 690 км, бояться влаштовувати традиційне для 9 травня «перемогобісся».

«Організаційних питань напередодні святкування Дня Перемоги завжди багато. Насамперед вони стосуються безпеки учасників масових заходів та наших ветеранів. Для нас це пріоритет. У зв'язку з цим ухвалили рішення не проводити цього року урочисте проходження військ саратовського гарнізону на Театральній площі», – написав Бусаргін.

При цьому багатостраждальних ветеранів Саратовської області, які у 2023 році досягли віку 94+, у спокої все одно не залишать: «перемогобісся» доставлять їм просто під вікна.

«Учасників Великої Вітчизняної війни без привітань не залишимо. Для них підготуємо особисті концерти під вікнами будинків. Приємний сюрприз допоможе зберегти їхнє здоров'я та порадує цього особливого дня», – попередив губернатор Саратовської області.

Крім того, судячи з його слів, у «наддержаві» цього року змушені заощаджувати навіть на феєрверках.

«Також прийнято рішення щодо святкового салюту. Його не буде. Краще направимо заощаджені кошти на підтримку наших бійців у зоні СВО», – заявив Бусаргін.

Нагадаємо, військові паради на 9 травня скасовано з міркувань безпеки ще у двох російських містах. Орел знаходиться за 160 км від українського кордону, Псков за 650 км.

Крім того, лише 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

 

Теги: День Перемоги росія війна парад свято

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