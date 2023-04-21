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Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
Агресивним священнослужителем виявився Музичук Павло Павлович

Біля корпусу №37 на представників Національного заповідника та Національної поліції накинувся агресивний московський піп, який заявив, що «Лавра є власністю церкви і держава не має до цього жодного відношення»

Журналістам вдалося ідентифікувати особу громадянина, який влаштовує провокації у Лаврі та перешкоджає комісії Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» на території святині. «Главком» 19 квітня розповідав про роботу комісії, і саме цей чоловік перешкоджав журналістській роботі. 

Агресивним священнослужителем виявився мешканець Лаврської, 15, громадянин України (а можливо і не лише України) Музичук Павло Павлович, 04.09.1983 р.н. Журналісти знайшли дані чоловіка в російській базі «Жители РФ». Саме там значиться Музычук Павел Павлович, 04.09.1983 р.н., паспорт НА951295, який реєструвався в Росії 21.09.2018. Також зазначається, що він має російський номер телефону 79774732839.

Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото) фото 1
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото) фото 2
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото) фото 3
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото) фото 4

Як повідомлялося, комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП. Під час опечатування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.

Нагадаємо, що 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури, група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Зазначимо, поліція вже затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври. Затриманими є дві жінки 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків 1983 та 2001 років народження.

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Теги: паспорт активісти держава свято лавра

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Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
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