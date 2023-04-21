Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)

Біля корпусу №37 на представників Національного заповідника та Національної поліції накинувся агресивний московський піп, який заявив, що «Лавра є власністю церкви і держава не має до цього жодного відношення»

Журналістам вдалося ідентифікувати особу громадянина, який влаштовує провокації у Лаврі та перешкоджає комісії Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» на території святині. «Главком» 19 квітня розповідав про роботу комісії, і саме цей чоловік перешкоджав журналістській роботі.

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Агресивним священнослужителем виявився мешканець Лаврської, 15, громадянин України (а можливо і не лише України) Музичук Павло Павлович, 04.09.1983 р.н. Журналісти знайшли дані чоловіка в російській базі «Жители РФ». Саме там значиться Музычук Павел Павлович, 04.09.1983 р.н., паспорт НА951295, який реєструвався в Росії 21.09.2018. Також зазначається, що він має російський номер телефону 79774732839.

Як повідомлялося, комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП. Під час опечатування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.

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Нагадаємо, що 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури, група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Зазначимо, поліція вже затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври. Затриманими є дві жінки 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків 1983 та 2001 років народження.