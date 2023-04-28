Американська політикиня оскандалилася: достроково поховала президента США
Ніккі Хейлі переконана, що смерть Байдена може настати незабаром – нібито в найближчі п'ять років
Колишній посол в ООН і губернатор Південної Кароліни а тепер кандидат у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі заявила, що президент країни Джо Байден навряд чи доживе до 86 років. Її слова пролунали в ефірі каналу Fox News.
«Він оголосив, що знову балотується в 2024 році, і я думаю, що ми всі можемо сказати по суті: якщо ви голосуєте за Байдена, ви всерйоз розраховуєте на президентство віце-президента Камали Харріс», – передбачила Хейлі. На її думку, смерть Байдена може настати незабаром – нібито в найближчі п'ять років. Адже у свої 80 років Байден є одним із найстаріших кандидатів у президенти в історії.
За її словами, посада президента США – це напружена робота, мабуть, одна з найнапруженіших у світі. «Більшість молодих президентів, таких як колишній президент Барак Обама, сивіють протягом свого перебування на посаді від стресу та проблем», – вважає політикиня.
Вона також переконана, що Байден може зіткнутися із серйозними ускладненнями зі здоров’ям через стрес на роботі, хвороби та вік. Камала Гарріс, як віце-президент, стане першою людиною в черзі, яка забере президентську мантію», якщо нещастя станеться із Байденом – проти чого застерігають її критики.
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Про це президент США повідомив 25 квітня.Чинний президент США стверджує, що права на аборти, захист демократії, виборчі права та система соціального захисту будуть одними з найважливіших питань на виборах у 2024 році.
Також припускають, що президент США може відправити військових в Україну навіть без згоди НАТО. Такі дії американського лідера у разі загрози Україні припустили журналісти китайського видання Asia Times. Представники ЗМІ стрверджують, що якщо Байден передбачає швидкий крах України, не можна виключати й американське втручання. Відправити «добровольців» він зможе і без будь-якого (альянсу – Главком) НАТО, але навіть у цьому випадку є підстави думати, що альянс не вистоить – і не тому, що на нього напали, а тому, що його обдурили.
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