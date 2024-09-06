Голова Львівської ОВА виділив бюджетні мільйони на дорогу до готелю свого батька – ЗМІ

Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ОВА у 2023 році

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Журналісти дізналися, що в курортному селищі Східниця на Львівщині Зіновій Козицький збудував великий готельно-відпочинковий комплекс. Також він збирається будувати там ще один готель і, ймовірно, – лижну трасу.

Готель побудований на вулиці Гірській. Реконструкцію цієї вулиці загальною вартістю 12,76 млн грн почали восени 2021 року, проте турецький підрядник встиг до кінця року відремонтувати коштом держбюджету лише незначний відтинок на 1,9 млн грн.

На початку червня 2023 року селищний голова Східниці Іван Піляк звернувся до голови Львівської ОВА з офіційним листом, прохаючи продовжити ремонт коштом уже обласного бюджету.

Незабаром Козицький погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора роки зросла майже вдвічі – до 25 млн грн. Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році.ОВА у 2023 році.

Вулиця Гірська – це крута бічна вуличка на околиці Східниці, обабіч якої широко розкидані менше десятка хат, у тому числі і закинутих, та невеличкий готель.

«Оновлена майже двокілометрова вулиця з гладеньким асфальтом і ліхтарями освітлення проїжджої частини вплине саме на відпочинковий комплекс, який належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького. Окрім готелю на 60 номерів, найдешевший з яких коштує від 9900 грн/ніч, тут добудовують ще 11 окремих котеджів. Усе це разом позиціонують як «велнес-курорт Панорама Східниця», – йдеться у розслідуванні.

Будівництвом готелю займалась компанія «Нормаз плаза», співласником якої є Зіновій Козицький.

Приблизно за два кілометри від «Панорами Східниця» далі у гори розташований хутір Гута. У серпні цього року щонайменше чотири гектари у Гуті перейшли у власність Зіновія Козицького і його бізнес-партнерки Елеонори Тертичної.

Місцеві переконані, що тут будуватимуть новий великий відпочинковий комплекс. Дорогу до Гути значно розширили і убезпечили від підмивів, облаштувавши кілька гідротехнічних споруд.

Стан колишньої лісової дороги до хутора Гута у серпні 2024 року фото NGL.media

Якщо першу частину дороги замовляла Східницька селищна рада, а оплачували роботу з обласного бюджету, то другу частину замовив і оплачує приватний інвестор. В «Онурі» відмовилась розкрити його ім’я.

Згодом журналісти дізналися, що замовником реконструкції дороги до Гути є ТзОВ «Нормаз Плаза», а вартість проекту складає 24,45 млн грн.

Вартість реконструкції приблизно 1700 метрів лісової дороги співмірна з вартістю ремонту і освітлення вул. Гірської протяжністю 1,9 км, який обійшовся у 25 млн грн. Таким чином, загальна вартість складе майже 50 млн грн, з яких половина оплачена коштом платників податків.

Рішення про таке використання бюджетних грошей ухвалював голова Львівської ОВА, що є очевидним конфліктом інтересів – адже єдиним реальним вигодонабувачем найбільшої витрати ОВА на дороги у 2023 році виявилась компанія його батька.

Львівський підприємець Зіновій Козицький (зліва) і його син Максим Козицький, який очолює Львівську ОВА фото Максима Козицького

Максим Козицький відмовився від коментарів, переадресувавши питання журналістів до свого заступника Юрія Бучка, який переконує, що у ОВА нічого не знають про цю дорогу у Східниці.

Львівський активіст Святослав Літинський, завдяки якому ця історія стала публічною, вважає, що продовження будівництва дороги уже за приватні гроші стало можливим лише завдяки розголосу.

Нагадаємо, генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції.

До слова, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.