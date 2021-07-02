2 липня: яке сьогодні свято

Все про 2 липня

Як і інші важливі дати, 2 липня має кілька вимірів.

В професійному вимірі, 2 липня — День працівника державної податкової служби України.

В особистому та суспільному, 2 липня — це Міжнародний день собак.

В релігійному, 2 липня — Пам'ять мученика Зосими Аполлоніадського (в народі Зосима Бджялара).

День працівника державної податкової служби України

Щорічно, починаючи з 2013 року, 2 липня в Україні прийнято відзначати День працівника державної податкової служби.

З початкових років існування незалежної України постало актуальне питання утворення системи податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року було ухвалено закон про державну податкову службу. До документу декілька разів були внесені зміни, спрямовані на розробку шляхів нарахування та стягнення податків, проведення реорганізацій та створення нових підрозділів у регіонах.

Змінювалася назва головного податкового органу країни, змінювалося його підпорядкування, одначе головне лишалося незмінним — мета і завдання податківців, чиє професійне свято відзначається сьогодні.

Мета ж українських фіскалів є простою та зрозумілою, такою як у Європі: розвиток підприємництва й заохочення добровільного виконання вимог податкового законодавства.

Своєю чергою держава, зокрема, законодавча влада, має дбати, аби присвячені оподаткуванню правові норми зажди були зрозумілими, чіткими й прозорими.

Міжнародний день собак

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Цього дня варто приділити більше уваги власній собаці — скажімо, потішити її чимось смачненьким, адже в звичайні дні більшість господарів намагаються контролювати здоровий раціон своїх улюбленців. Проте існують натуральні ласощі, які не нашкодять здоров’ю тварини, наприклад, шматочки моркви, яблука, банану чи груші, адже, як не дивно, багато собак полюбляють овочі та фрукти.

Усі песики полюбляють гуляти на свіжому повітрі, тому в цей особливий день доречно виділити для прогулянки більше часу, ніж зазвичай. Якщо собаці подобається спілкування з іншими чотирилапими, можна відвести її на спеціальний майданчик чи в парк для вигулу собак.

А ще цей день — чудовий привід відвідати притулок для собак та надати волонтерам посильну допомогу. Наприклад, привезти корм, медикаменти, нашийники, повідки або інші необхідні речі.

Прикмети

З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготівлі сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. Останніх наші пращури дуже поважали, адже вважали бджіл посланцями Світла, Правди і Господа Бога.Давні українці наділяли бджіл такий надзвичайною силою за їхню здатність давати людині віск, з якого робили свічки.

Летючі до своїх вуликів бджоли обіцяють швидкий дощ.

Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

Якщо бджоли стали частіше жалити людей і стали дуже злими — то бути посусі.

Якщо бджоли сидять на стінках вулика — слід чекати сильної спеки.

До вечора з'явилася веселка — на хорошу погоду.

При сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають — до ясного дня.

Іменини

Хлопці: Зосим.

Дівчата: Зоя.

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