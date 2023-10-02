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2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня – міжнародний день лікаря
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто вести переговори та ухвалювати важливі рішення

У понеділок, 2 жовтня відзначається Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день лікаря, День уролога, Всесвітній день сільськогосподарських тварин та Міжнародний день соціального педагога.

Віряни вшановують пам’ять священномученика Кипріана й мучениці Юстини.

Міжнародний день ненасильства

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

27-го червня 2007-го року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй встановила один своєрідний всесвітній святковий день – Міжнародний день ненасильства (Міжнародний день боротьби проти насилля), який було вирішено відзначати в дату дня народження людини, яка була колись убита руками «класичних» насильників. За життя він був один із тих, хто пропонував альтернативу цьому самому насильству.

Ім’я цієї людини – Мохандас Карамчанд Ганді, який народився 2-го жовтня 1869-го в індійському місті Порбандар, що знаходитися в західному штаті Індії – Гуджарат. Все його життя, починаючи з 24-ти років і до його насильницької смерті у віці 78-ми років було присвячене боротьбі з насильством в будь-яких його формах.

Міжнародний день лікаря

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Це день солідарності й активних дій лікарів усього світу.

Професія лікаря вважається однією з найдавніших. Перша професійна клятва лікаря – клятва Гіппократа.

У 1971 році створили міжнародну медичну гуманітарну організацію Лікарі без кордонів – Medecins Sans Frontieres, MSF. Серед засновників – Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ.

Це незалежна організація і фінансується передусім за рахунок суспільних пожертв з країн, де розташовані її представництва. MSF, діючи під егідою ООН, допомагає жертвам природних катастроф, збройних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу. Кожного року близько 700 медпрацівників Medecins Sans Frontieres працюють у гарячих точках світу.

День уролога

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Професійне свято медичних працівників у сфері урології «День уролога» відзначають у світі щорічно 2 жовтня.

Урологія представляє область клінічної медицини, яка вивчає етіологію, патогенез, діагностику захворювань органів сечової системи, чоловічої статевої системи, захворювань наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному просторі і розробляє методи їх лікування і профілактики. Без кваліфікованого уролога зараз не можна уявити собі жодної сучасної клініки

Всесвітній день сільськогосподарських тварин

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

2 жовтня проводиться Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Ці жовтневі заходи на початку місяця мають традиційний щорічний характер.

Всесвітній день сільськогосподарських тварин заснований у 1983 році  та присвячений викриттю непотрібних страждань та смерті тварин, вирощених та забитих для їжі. Всесвітній день сільськогосподарських тварин триватиме доти, доки тварини не перестануть розглядатися як товар, що вирощується заради м'яса та побічних продуктів.

День сільськогосподарських тварин відзначається у день народження легендарного духовного лідера та правозахисника Ганді. Він сказав, що вважає, що до всіх живих істот потрібно ставитися однаково, з повагою та гідністю, включаючи тварин усіх видів.

Міжнародний день соціального педагога

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Офіційно професійне свято було створене 2009 року в Копенгагені під час проведення Міжнародної конференції соціальних педагогів.

Професія соціального педагога затребувана та виділена в окрему категорію системи освіти. Соціальні педагоги входять у викладацькі склади більшості навчальних і виховних закладів. Їхнім головним завданням є робота з проблемними дітьми та підлітками

Яке сьогодні релігійне свято

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

За новим церковним календарем 2 жовтня – день пам'яті святих мучеників Кипріяна та Юстини, які загинули за віру. Саме їм моляться християни від нечистих духів та різного роду чаклувань.

У святого Кипріяна та мучениці Юстини просять про посередництво, щоб отримати від Господа захист та позбавлення від чар та злих духів. Найчастіше віряни моляться, щоб позбутися від хвороб, які з'явилися в результаті наведеної порчі або інших ритуалів, щоб захистити дитину, родину, будинок, а також для зцілення від чаклунства.

Що не можна робити цього дня

  • Не варто в цей період ухвалювати важливі рішення.
  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час.
  • Не варто вести переговори та здійснювати серйозні вчинки.
  • Не варто переїжджати на нове місце й вирушати в далеку дорогу - до невдач.
  • Краще не пускати в дім чужих і не приймати подарунки від незнайомців.

Народні прикмети

  • Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки.
  • Якщо не пригостити медом жебрака – рік буде нещасливим.
  • Кури піднімають пір'я – до холодів;
  • Навколо місяця райдужне коло – до негоди і вітру.
  • Бджоли льотки щільно заліплюють – буде холод і багато снігу взимку.
  • Дме південний вітер – можна чекати хорошого урожаю озимих.

Пам’ятні події 2 жовтня

  • 1535 – французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль.
  • 1552 – взяття московськими військами Івана Грозного Казані, анексія Казанського ханства Московським царством.
  • 1738 – У Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум.
  • 1836 – Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції.
  • 1870 – Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.
  • 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.
  • 1936 – в СРСР максимальний термін ув'язнення підвищено з 10 до 25 років.
  • 1946 – Відбулася прем'єра першої «мильної опери» «Далекий пагорб».
  • 1990 – представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Петро, Андрій, Давид, Костянтин, Федір, Борис, Іван, Михайло, Василь, Георгій, Олександра, Ганна, Юстина.

Теги: свято традиції церква свята

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