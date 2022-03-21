20 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати майже 8 тис. українців – Офіс президента

У понеділок, 21 березня, для евакуації планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя

На понеділок запланований виїзд автобусами маріупольців з міста Мангуш

Відкриті 20 березня гуманітарні коридори дозволили евакуювати у безпечні місця 7 295 осіб. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, як зазначив Тимошенко, «3 985 маріупольців прибули до Запоріжжя 11 автобусами з Бердянська і приватним транспортом». Ще 3310 людей змогли виїхати з Київської області.

У понеділок, 21 березня, планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя.

Для тих, хто у понеділок виїжджатиме із Бердянська, місце збору – площа перед міським спорткомплексом по вул. Мелітопольське шосе, 27.

Крім того, на понеділок запланований виїзд автобусами маріупольців з міста Мангуш, а також з прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне.

«В Бердянську продовжать дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б», – інформує Тимошенко.

Заступник голови ОП зазначає також, що з Харкова вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.

Нагадаємо, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.