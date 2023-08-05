Названо дату і час підняття тризуба на щит Батьківщини-матері (фото)

На місце, де був радянський герб, буде встановлено тризуб розміром 4,5х7,5 м

Тризуб уже доставлено до підніжжя монумента «Батьківщина-мати»

У суботу, 5 серпня, у Києві відбудеться підняття тризуба на щит Батьківщини-матері. Про це повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

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«Попередньо повідомляємо, що орієнтовний час початку підняття тризуба на щит відбудеться після 14:00», – йдеться в повідомленні.

Увечері 4 серпня тризуб розміром 4,5х7,5 метрів було доставлено до підніжжя монумента «Батьківщина-мати».

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фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Планується всю частину, де був радянський герб, повністю закрити пластинами зі сталі. На ці пластини буде прикріплюватися тризуб. Він буде навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

На виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

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До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.