Головна Новини
search button user button menu button

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 21 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 квітня у світі відзначають Міжнародний день конопель. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Януарія, єпископа, та інших з ним.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день конопель

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день конопель, присвячений підвищенню обізнаності про переваги конопель та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року і став важливою подією для конопельної промисловості. Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання конопель, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН для підвищення обізнаності про роль творчості та інновацій у вирішенні проблем і розвитку суспільства. Свято закликає людей до креативного мислення у всіх сферах – від мистецтва до економіки та сталого розвитку.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Януарія та інших

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

21 квітня православна церква вшановує пам'ять священномученика Януарія, єпископа Беневентського, та його сподвижників: дияконів Прокула, Соссія, Фавста та інших. Вони постраждали за віру в Христа близько 305 року, під час гонінь імператора Діоклетіана.

Януарій був схоплений за те, що відвідував ув'язнених християн. Його разом із друзями піддали жорстоким катуванням – кидали в розпечену піч та на поталу диким звірам, проте вони залишалися неушкодженими завдяки Божому заступництву. Зрештою святих було страчено мечем. Святий Януарій особливо шанується у світі, а його життя є прикладом незламної вірності та мужності.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цей день часто визначав погоду на початок літа:

  • Якщо на Януарія черемха зацвіла – чекайте на дуже спекотне та сухе літо;
  • Береза розпустилася раніше за квіти черемхи – літо буде погожим, якщо навпаки – дощовим;
  • Якщо зранку на небі багато червоних хмар – день буде вітряним;
  • Чути грім – початок літа буде багатим на опади;

Наші предки вірили, що цього дня не варто займатися важкою працею на городі, оскільки «земля відпочиває разом із предками».

Історичні події

  • 1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.
  • 1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
  • 1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
  • 1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
  • 1939 – фашистська Італія напала на Албанію.
  • 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
  • 1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
  • 1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.
  • 1969 – символічна дата народження інтернету.
  • 1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» – загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
  • 2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Федір.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua