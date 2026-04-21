21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 21 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 квітня у світі відзначають Міжнародний день конопель. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Януарія, єпископа, та інших з ним.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день конопель

Міжнародний день конопель, присвячений підвищенню обізнаності про переваги конопель та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року і став важливою подією для конопельної промисловості. Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання конопель, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Цей день було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН для підвищення обізнаності про роль творчості та інновацій у вирішенні проблем і розвитку суспільства. Свято закликає людей до креативного мислення у всіх сферах – від мистецтва до економіки та сталого розвитку.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Януарія та інших

21 квітня православна церква вшановує пам'ять священномученика Януарія, єпископа Беневентського, та його сподвижників: дияконів Прокула, Соссія, Фавста та інших. Вони постраждали за віру в Христа близько 305 року, під час гонінь імператора Діоклетіана.

Януарій був схоплений за те, що відвідував ув'язнених християн. Його разом із друзями піддали жорстоким катуванням – кидали в розпечену піч та на поталу диким звірам, проте вони залишалися неушкодженими завдяки Божому заступництву. Зрештою святих було страчено мечем. Святий Януарій особливо шанується у світі, а його життя є прикладом незламної вірності та мужності.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цей день часто визначав погоду на початок літа:

Якщо на Януарія черемха зацвіла – чекайте на дуже спекотне та сухе літо;

Береза розпустилася раніше за квіти черемхи – літо буде погожим, якщо навпаки – дощовим;

Якщо зранку на небі багато червоних хмар – день буде вітряним;

Чути грім – початок літа буде багатим на опади;

Наші предки вірили, що цього дня не варто займатися важкою працею на городі, оскільки «земля відпочиває разом із предками».

Історичні події

1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.

1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.

1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.

1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.

1939 – фашистська Італія напала на Албанію.

1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.

1969 – символічна дата народження інтернету.

1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» – загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Федір.