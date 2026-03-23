23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 березня у світі відзначають Всесвітній метеорологічний день. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Нікона та його 199 учнів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній метеорологічний день

Свято встановлене 1950 року на честь створення Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Цей день нагадує про важливість спостережень за погодою та кліматом для безпеки людства. В умовах сучасних екологічних викликів робота метеорологів допомагає вчасно реагувати на природні катаклізми та планувати розвиток економіки.

День ОК

День ОК (OK Day), що відзначається 23 березня, – це свято одного з найбільш загальновизнаних і універсальних виразів в англійській мові: «ОК». Цей простий, але потужний вираз міцно увійшов у простір глобальної комунікації, позначаючи згоду, прийняття та визнання в різних культурах і мовах.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобномученика Нікона та його учнів

23 березня православна церква вшановує пам'ять святого Нікона та 199 його учнів-мучеників. Нікон народився у Неаполі у родині язичника та християнки. Будучи воїном, він під час однієї з битв згадав настанови матері, перехрестився і відчув надзвичайну силу, завдяки якій вижив.

Пізніше він прийняв хрещення, став ченцем, а згодом – ігуменом. Разом зі своїми учнями він оселився на горі Тавр, де вони заснували монастир. Під час гонінь на християни Нікона та його сподвижників схопили. Після жорстоких катувань усі вони прийняли мученицьку смерть за віру у III столітті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Сині хмари на небі – до теплої, але дощової погоди;

якщо у цей день гримить перший грім, а лід на річках ще не скрес – літо буде холодним;

навколо сонця видно кола – рік буде врожайним на зернові;

білки виходять із гнізд – чекайте на швидке потепління.

Історичні події

625 рік – відбувається битва біля гори Ухуд (північно-західна частина Аравійського півострова) між воїнами мусульманської умми Медіни на чолі з пророком Мухаммадом і курайшитами-язичниками на чолі з Абу Суфіаном ібн Харбом з Мекки;

1153 рік – у Констанці на березі Боденського озера укладають угоду поміж Фрідріхом I Барбароссою і Папою Римським Євгенієм III;

1324 рік – Папа Римський Іоан XXII відлучає від церкви німецького імператора Людовика Баварського;

1400 рік – п'ятирічного в'єтнамського імператора Чан Тхьеу Де (Trần Thiếu Đế) змушують зректися престолу на користь діда по матері, державного чиновника Хо Куї Лі;

1513 рік – Республіка Венеція вступає до Священної Ліги і у Союзі з Лігою боролася з французькими військами Людовика XII;

1534 рік – після довгої дипломатичної тяганини Папа Римський Климент VII урешті-решт оголошує, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається у силі і церква не дасть королю розлучення;

1568 рік – Катерина Медичі і Карл IX Валуа укладають мирний трактат у Лонжимо, закінчується друга французька релігійна війна;

1743 рік – у лондонському королівському театрі Ковент-Гарден виконують ораторію Георга Генделя «Месія»;

1868 рік – засновують Університет Каліфорнії;

1869 рік – вчена рада Лейпцизького університету надає Фрідріху Ніцше докторський степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей;

1891 рік – у Великій Британії вперше використовують сітку для футбольних воріт;

1903 рік – брати Райт подають патентну заявку на «літальну машину», що була задоволена 22 травня 1906;

1913 рік – потужний торнадо четвертої категорії зруйнував значну частину міста Омаха, штат Небраска, США;

1918 рік – Українська Центральна Рада оголошує українську мову мовою діловодства;

1919 рік – у Мілані журналіст Беніто Муссоліні проводить установчі збори нової політичної партії «Італійський союз боротьби»;

1928 рік – Кам'янець-Подільську фортецю оголошують історико-культурним заповідником;

1933 рік – на засіданні Рейхстагу у залі берлінського оперного театру «Крола» 441 голосом «за» проти 84 «проти» приймають закон «Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави»;

1935 рік – президент США Франклін Рузвельт підписує Конституцію Філіппін;

1939 рік – Угорщина нападає на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України;

1944 рік – засновують Київський ботанічний сад;

1950 рік – засновують Всесвітню метеорологічну організацію;

1966 рік – у Римі вперше за 400 років відбувається офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського;

1994 рік – у Брюсселі підписують договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом;

1997 рік – у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджують сім органів – рекордна кількість для однієї операції;

2013 рік – внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізовує рух транспорту на вулицях;

2020 рік – українська Вікіпедія досягає мільйона статей.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Лідія.