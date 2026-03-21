Сирський віддав останню шану Патріарху Філарету

Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у церемонії прощання із Патріархом у Михайлівському соборі

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у Михайлівському Золотоверхому соборі міста Києва взяв участь у церемонії прощання з Героєм України, Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату, Почесним Патріархом Православної Церкви України, Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом (Денисенком). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Разом із головкомом у церемонії прощання взяв участь начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

Головнокомандувач Збройних сил України залишив запис зі словами співчуття у скорботній книзі.

Олександр Сирський висловив співчуття Предстоятелю Православної Церкви України, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію та рідним Патріарха Філарета.

Раніше повідомлялося, що Володимирський собор, у якому поховають патріарха Філарета, оточила поліція.

Також «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви. Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Як відомо, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.