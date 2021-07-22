22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На календарі – Міжнародний день боксу
У цей день по-можливості не слід займатись важкою фізичною працею.
22 липня відзначаються такі свята:
- Всесвітній день мозку
Також в цей день звертають увагу на важливість профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з функціонуванням головного мозку.
- Міжнародний день боксу
Це свято відзначають з 2012 року.
Спортивним єдиноборством бокс став в 688 році до н.е., коли кулачні бої вперше було включено в програму античних Олімпійських ігор. У сучасному вигляді бокс зародився в Англії на початку 18 століття, а з відродженням олімпійського руху бокс також увійшов до списку олімпійських видів спорту – з 1920 року.
- Віряни згадують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила
Панкратій був єпископом і багато років керував сицілійським містом Тавроменія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратія побили камінням і він помер від отриманих ран.
Також 22 липня згадують святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління імператора Максиміліана.
У 84 роки його привели на суд, де примушувати відректися від Христа. Однак Кирило не побажав поклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити.
Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Правда, зовсім скоро він знову був заарештований, і на це раз його стратили.
А ще сьогодні святкують:
- День гамака
- День літнього відпочинку
Народні прикмети на 22 липня:
- Зірки світять довго і яскраво - чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.
- На траві роса - не минути зливи.
- Вродило багато чорниці - зима буде дуже холодною.
- Веселка в небі - до теплої і жаркої погоди.
Що не рекомендується робити 22 липня:
- Відмовляти в допомозі.
- Конфліктувати.
- Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.
- Не слід займатись важкою фізичною працею.
У кого іменини 22 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.