22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

На календарі – Міжнародний день боксу

У цей день по-можливості не слід займатись важкою фізичною працею.

22 липня відзначаються такі свята:

Всесвітній день мозку

Заснований з ініціативи Всесвітньої Федерації неврології. У цей день прийнято говорити про нові відкриття, обговорювати нові дослідження в цій області і так далі.

Також в цей день звертають увагу на важливість профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з функціонуванням головного мозку.

Міжнародний день боксу

Це свято відзначають з 2012 року. Спортивним єдиноборством бокс став в 688 році до н.е., коли кулачні бої вперше було включено в програму античних Олімпійських ігор. У сучасному вигляді бокс зародився в Англії на початку 18 століття, а з відродженням олімпійського руху бокс також увійшов до списку олімпійських видів спорту – з 1920 року.

Віряни згадують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила

Панкратій був єпископом і багато років керував сицілійським містом Тавроменія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратія побили камінням і він помер від отриманих ран.

Також 22 липня згадують святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління імператора Максиміліана.

У 84 роки його привели на суд, де примушувати відректися від Христа. Однак Кирило не побажав поклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити.

Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Правда, зовсім скоро він знову був заарештований, і на це раз його стратили.

А ще сьогодні святкують:

День гамака

День літнього відпочинку

Народні прикмети на 22 липня:

Зірки світять довго і яскраво - чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.

На траві роса - не минути зливи.

Вродило багато чорниці - зима буде дуже холодною.

Веселка в небі - до теплої і жаркої погоди.

Що не рекомендується робити 22 липня:

Відмовляти в допомозі.

Конфліктувати.

Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.

Не слід займатись важкою фізичною працею.

У кого іменини 22 липня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.

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