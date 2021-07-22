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    22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні вітайте поціновувачів боксу - 22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні вітайте поціновувачів боксу

    На календарі – Міжнародний день боксу

    У цей день по-можливості не слід займатись важкою фізичною працею.

    22 липня відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день мозку
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    Заснований з ініціативи Всесвітньої Федерації неврології. У цей день прийнято говорити про нові відкриття, обговорювати нові дослідження в цій області і так далі.

    Також в цей день звертають увагу на важливість профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з функціонуванням головного мозку.

    • Міжнародний день боксу
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    Це свято відзначають з 2012 року.

    Спортивним єдиноборством бокс став в 688 році до н.е., коли кулачні бої вперше було включено в програму античних Олімпійських ігор. У сучасному вигляді бокс зародився в Англії на початку 18 століття, а з відродженням олімпійського руху бокс також увійшов до списку олімпійських видів спорту – з 1920 року.

    • Віряни згадують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила
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    Панкратій був єпископом і багато років керував сицілійським містом Тавроменія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратія побили камінням і він помер від отриманих ран.

    Також 22 липня згадують святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління імператора Максиміліана.

    У 84 роки його привели на суд, де примушувати відректися від Христа. Однак Кирило не побажав поклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити.

    Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Правда, зовсім скоро він знову був заарештований, і на це раз його стратили.

    А ще сьогодні святкують:

    • День гамака
    • День літнього відпочинку

    Народні прикмети на 22 липня:

    • Зірки світять довго і яскраво - чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.
    • На траві роса - не минути зливи.
    • Вродило багато чорниці - зима буде дуже холодною.
    • Веселка в небі - до теплої і жаркої погоди.

    Що не рекомендується робити 22 липня:

    • Відмовляти в допомозі.
    • Конфліктувати.
    • Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.
    • Не слід займатись важкою фізичною працею.

    У кого іменини 22 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.

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    Теги: вихідні свята українці
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    22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони