23 червня: яке сьогодні свято, прикмети та іменини
Все про 23 червня
22 червня для українців є Днем державної служби.
22 червня – це також Міжнародний Олімпійський день.
22 червня – за церковним календарем відзначається День пам’яті священномученика Тимофія Пруського.
День державної служби
Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби, започаткований президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року.
Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.
День державної служби має за мету привернення уваги українського суспільства до значного внеску державної служби у розвиток України.
23 червня влада України офіційно вітає державних службовців грамотами, преміями, подарунками тощо. Також традиційно влаштовують конкурс «Кращий державний службовець».
Міжнародний Олімпійський день
Вперше Міжнародний Олімпійський день було відзначено 23 червня 1948 року.
З цього приводу тодішнім президентом МОК Зігфрідом Едстремом було надіслано звернення до молоді всього світу, а до першого святкування приєдналися Греція, Португалія, Канада, Австрія, Швеція, Великобританія, Бельгія, Венесуела та Уругвай.
Зараз Міжнародний Олімпійський день — це дещо більше, ніж просто спортивні події. Базуючись на трьох основних принципах — «рухатися», «вчитися» і «відкривати», Національні олімпійські комітети проводять ще й культурні та освітні заходи, приміром, концерти й виставки, розраховані на всіх, незалежно від віку, статі та спортивних здібностей.
День пам’яті священномученика Тимофія Пруського
Святий Тимофій жив у 4 столітті в місті Пруси, котре розташоване в Малій Азії.
Священномученик проповідував християнську віру в часи правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїми гоніннями на християн.
Влада заарештовувала Тимофія з метою залякування, але потім святий все одно продовжував слідувати Господу та розповсюджувати християнство серед язичників. Тоді Юліан Відступник розлютився та наказав стратити священномученика, це відбулось у 362 році.
Прикмети на Тимофія
У День Тимофія люди проявляють пильний інтерес до всіх дрібниць, намагаючись знайти в них пророчий сенс
У давнину в цей день люди уважно стежили за природними явищами, в яких намагалися вгадати ознаки на майбутнє.
Якщо на листках верби з'являються крапельки липкого соку — чекайте швидкої негоди.
Кури, гуси та качки починають обскубуватися — до дощу.
Кури сокочуть — до негоди; курчата ховаються — до сирої погоди.
Якщо в грози наперед синіх білі хмари бігли — чекай граду.
Вночі та ввечері в лісі тепліше, ніж на відкритій місцевості, а в низинах холодно — на погожі дні.
Іменини20 червня народжуються ті, кого за церковними канонами прийнято називати:
якщо це хлопчики – Тимофій, Василь, Макар,
а якщо дівчатка – Антоніна.