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    23 червня: яке сьогодні свято, прикмети та іменини

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    Віддані українській ідеї, патріотичні чиновники мають бути основою державного ладу - 23 червня: яке сьогодні свято, прикмети та іменини
    Віддані українській ідеї, патріотичні чиновники мають бути основою державного ладу
    фото:vsviti.com.ua

    Все про 23 червня

    22 червня для українців є Днем державної служби.

    22 червня – це також Міжнародний Олімпійський день.

    22 червня – за церковним календарем відзначається День пам’яті священномученика Тимофія Пруського.

    День державної служби

    Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби, започаткований президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року.

    Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

    День державної служби має за мету привернення уваги українського суспільства до значного внеску державної служби у розвиток України.

    23 червня влада України офіційно вітає державних службовців грамотами, преміями, подарунками тощо. Також традиційно влаштовують конкурс «Кращий державний службовець».

    Міжнародний Олімпійський день

    фото: eurosport.com
    фото: eurosport.com

    Вперше Міжнародний Олімпійський день було відзначено 23 червня 1948 року.

    З цього приводу тодішнім президентом МОК Зігфрідом Едстремом було надіслано звернення до молоді всього світу, а до першого святкування приєдналися Греція, Португалія, Канада, Австрія, Швеція, Великобританія, Бельгія, Венесуела та Уругвай.

    Зараз Міжнародний Олімпійський день — це дещо більше, ніж просто спортивні події. Базуючись на трьох основних принципах — «рухатися», «вчитися» і «відкривати», Національні олімпійські комітети проводять ще й культурні та освітні заходи, приміром, концерти й виставки, розраховані на всіх, незалежно від віку, статі та спортивних здібностей.

    День пам’яті священномученика Тимофія Пруського

    Святий Тимофій жив у 4 столітті в місті Пруси, котре розташоване в Малій Азії.

    Священномученик проповідував християнську віру в часи правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїми гоніннями на християн.

    Влада заарештовувала Тимофія з метою залякування, але потім святий все одно продовжував слідувати Господу та розповсюджувати християнство серед язичників. Тоді Юліан Відступник розлютився та наказав стратити священномученика, це відбулось у 362 році.

    Прикмети на Тимофія

    фото: Володимир Коскін (facebook)
    фото: Володимир Коскін (facebook)

    У День Тимофія люди проявляють пильний інтерес до всіх дрібниць, намагаючись знайти в них пророчий сенс

    У давнину в цей день люди уважно стежили за природними явищами, в яких намагалися вгадати ознаки на майбутнє.

    Якщо на листках верби з'являються крапельки липкого соку — чекайте швидкої негоди.

    Кури, гуси та качки починають обскубуватися — до дощу.

    Кури сокочуть — до негоди; курчата ховаються — до сирої погоди.

    Якщо в грози наперед синіх білі хмари бігли — чекай граду.

    Вночі та ввечері в лісі тепліше, ніж на відкритій місцевості, а в низинах холодно — на погожі дні.

    Іменини

    20 червня народжуються ті, кого за церковними канонами прийнято називати:

    якщо це хлопчики – Тимофій, Василь, Макар,

    а якщо дівчатка – Антоніна.

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    Теги: Україна влада літо
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    23 червня: яке сьогодні свято, прикмети та іменини