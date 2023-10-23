23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні в Україні відзначають День рекламіста

Сьогодні краще не брати гроші в борг, бо вони не принесуть щастя

Сьогодні, 23 жовтня, відзначається День працівників реклами, Міжнародний день шкільних бібліотек і День організаторів заходів. Віряни вшановують пам'ять апостола Якова.

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День працівників реклами

Щорічно 23 жовтня в Україні відзначається професійне свято тих, хто має відношення до створення та розміщення реклами – День рекламіста. Це свято існує з 1994 року. Рекламісти – завжди креативні та натхненні люди, здатні створити з нічого геніальну ідею.

До святкування в цей день також приєднуються працівники споріднених з рекламою областей – маркетологи, дизайнери, промоутери, копірайтери, бренд-менеджери.

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Міжнародний день шкільних бібліотек

Засновником цієї події виступає всесвітня організація ЮНЕСКО, за ініціативою Міжнародної асоціації шкільних бібліотек. Уперше свято було проведено в 1999-му році. Дата святкування Міжнародного дня шкільних бібліотек в багатьох країнах, зокрема і в Україні – четвертий понеділок жовтня.

Наші предки цінували книги та освіту. Князь Володимир за часів Київської Русі відкривав особливі школи, в яких учні навчалися шляхом переписування давніх книг. А перша бібліотека на території сучасної України була відкрита князем Ярославом Мудрим у Києві.

День організаторів заходів

День організаторів заходів присвячений тим, хто невтомно працює за лаштунками, щоб створити незабутні враження для всіх учасників заходу. Від невеликих зустрічей до масштабних конференцій, організатори заходів гарантують, що кожна деталь ретельно спланована і виконана. Відзначається щорічно 23 жовтня.

Планування заходів є важливою частиною людської історії. В стародавніх імперіях полюбляли влаштовувати грандіозні вечірки, а тому організатори завжди були досить шанованими людьми.

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Яке сьогодні релігійне свято

23 жовтня церква вшановує пам’ять апостола Якова. Апостол Яків був сином Йосипа Обручника, чоловіка Діви Марії. Відомо, що Яків з дитинства був дуже побожний.

Яків входив до переліку сімдесяти молодших апостолів і його часто називали «братом Господнім». У літописах сказано, що він був першим єпископом Єрусалима – Ісус, з'явившись після воскресіння, сам поставив його над Єрусалимською церквою. Яків також був головою Апостольському Соборі в Єрусалимі, його поважали і шанували, багато іудеїв завдяки йому навернулися в християнство.

Здавна святого Якова вважали покровителем тих чоловіків, які виконують важку фізичну працю.

Що не можна робити цього дня

Не можна брати гроші в борг, вважається, що вони не принесуть щастя.

Не варто сваритися і з'ясовувати стосунки, особливо з рідними.

Краще не тримати зла на інших.

Народні прикмети

Якщо пішов град, то через два тижні буде справжня зима.

Якщо морозу ще не було, то ще чотири тижні не буде зими.

Верба скидає листя – буде рання зими.

Пам’ятні події 22 жовтня

787 – Другий Нікейський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.

1086 – мусульманські війська розбили християн при Саграхасі в Іспанії.

1864 – За імператорським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо.

1917 – Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва.

1946 – Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

1956 – в столиці Угорщини, Будапешті почалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання.

1990 – Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Масола.

1994 – Держдума РФ прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.

2001 – Компанія Apple представляє перший iPod.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.