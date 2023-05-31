31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Останній день травня колись вважали дівочим святом

Сьогодні, 31 травня, відзначається Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням і Всесвітній день блондинок. Православна церква вшановує пам'ять сімох мучениць, постраждалих за віру, і племінника однієї з них, мученика Федота.

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Всесві́тній день без тютюну

фото з відкритих джерел

Свято встановлене у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначається щороку 31 травня. У цей день в усьому світі проходять антитютюнові акції.

За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання тютюну щороку помирає понад п’ять мільйонів людей. Очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до восьми мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн стає причиною смерті приблизно 1,6 мільйона людей на рік.

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Всесвітній день блондинок

фото: Pixabay

Останній весняний день – не привід сумувати, адже 31 травня своє свято святкує вся світловолоса частина жінок планети. Міжнародний день білявок – свято молоде. Існує декілька варіантів його появи.

Згідно з першим, це свято провели в Америці 9 червня 2001 року. Команда адвокатес-білявок вирішила показати своїм чоловікам-колегам, що вони розуміються на юриспруденції не гірше за них. Заснування цього свята – символ захисту інтересів та прагнення довести всім, що колір волосся не впливає на інтелект.

Другий варіант походження говорить, що вперше це свято відзначили у 2006 році гучною подією – проведенням премії «Діамантова шпилька». Блондинки вирішили самі віддати собі шану та показати, що вони не тільки головні героїні анекдотів, володарки перекису водню, гламуру, миттєвої засмаги та заручниці відомої жіночої логіки, а ще й успішні жінки. Номінантками були відомі актриси, спортсменки, бізнес-леді та співачки.

Цей день точно дуже важливий для блондинок, адже вчені запевняють, що сьогодні натуральний блонд більше виняток, ніж правило.

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Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Сьогодні, 31 травня, у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».

Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».

Традиції та обряди

На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.

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У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.

Народні прикмети

Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю

Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями

Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим

Сполохи грають – чекай зміни погоди

Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода

Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру

До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ

На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде

Увечері чайки кричать – ясна погода буде.

Що рекомендується робити

У цей день знахарі лікували болі в спині.

Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.

Чого не варто робити

Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.

Не можна надміру веселитися.

Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

Іменини

31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.