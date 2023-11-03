Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

В Україні здорожчав популярний продукт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні здорожчав популярний продукт
Зростання цін на часник зумовлено активізацією попиту серед населення
фото: glavcom.ua

Навіть при скороченні виробничих площ на даний момент дефіциту часнику на ринку немає

В Україні у листопад нинішнього року зросла ціна на часник на 12-15% порівняно із таким самим періодом 2022. У супермаркетах країни ціна часнику стартує від 119 грн за кг. Така пропозиція діє в АТБ та «Сільпо». У «Варусі» його ціна складає 149 грн за кг. НА базарі ж можна знайти від 95 грн за кг.

«Якщо порівнювати 2023 рік із довоєнним 2021 роком, то оператори ринку «Шувар» наростили обсяги реалізації вітчизняного часнику більш, ніж на 20%. Тобто, навіть при скороченні виробничих площ на даний момент дефіциту часнику на ринку немає, завдяки високій врожайності та достатнім запасам у сховищах», – повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Тетяна Попович в коментарі «РБК-Україна».

Оператори ринку підтверджують факт, що загальна площа під насадженнями впродовж кількох років скорочується і це є чи не головним фактором щорічного зростання ціни. Проте в розрізі обсягів вже 2 роки поспіль показник залишається стабільно високим.

Зростання цін зумовлено активізацією попиту серед населення. Другою причиною є закладання фермерами великих обсягів якісної продукції на зберігання в очікуванні найбільш прийнятної для себе ціни. Діє проста формула – скорочується пропозиція – зростає ціна.

У зростанні ціни часника виробники згадують і економічні фактори – ріст затрат на виробництво, енергоносії, оскільки утримання комерційних сховищ є додатковою статтею витрат, а також коливання курсу валют.

Стосовно градації попиту – фермери ринку «Шувар» відзначають, що попри зростання цін інтерес роздрібного покупця до українського часнику не падає.

Раніше повідомлялося, що в Україні різкими темпами дорожчають тепличні огірки. Так, цього тижня ціни на цей овоч зросли на 10% у порівнянні з минулим.

Водночас в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. 

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні почали підвищуватися відпускні ціни на томати. 

Теги: продукти ціни Україна населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія готується до бойових дій в зимових умовах
Як Україна переживе зиму? Воєнний прогноз
31 жовтня, 13:20
У місті Ашкелон на півдні Ізраїлю через влучання ракет горять автівки
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
7 жовтня, 14:25
Шотландія висловила підтримку людям у секторі Гази
Одна з країн Європи хоче прийняти біженців з Сектору Гази
18 жовтня, 12:11
Україна бере ППО в оренду
Україна бере ППО в оренду
15 жовтня, 11:01
Біженці з України зможуть залишатись в Португалії
Португалія оголосила гарну новину для біженців з України
20 жовтня, 08:45
Контрабандисти, серед яких представник УПЦ МП, намагалися продати «Скіфське золото» з України
Контрабандисти, серед яких представник УПЦ МП, намагалися продати «Скіфське золото» з України
24 жовтня, 12:13
У МЗС Данії зазначили, що Україна завжди може розраховувати на її підтримку
Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на понад $500 млн
26 жовтня, 19:40
Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро та включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard
Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на €1,4 млрд – Шольц
24 жовтня, 15:27
Максим Запека зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоби заробити грошей
Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)
Вчора, 18:34

Бізнес

В Україні здорожчав популярний продукт
В Україні здорожчав популярний продукт
Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 грудня
Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 грудня
ДТЕК виграв суд в Гаазі проти Росії
ДТЕК виграв суд в Гаазі проти Росії
Найбільший металургійний холдинг країни відзвітував про сплачені податки з початку 2023 року
Найбільший металургійний холдинг країни відзвітував про сплачені податки з початку 2023 року
Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку
Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку
ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині
ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
28K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
16K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
12K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
12K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7214
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту