В Україні здорожчав популярний продукт
Навіть при скороченні виробничих площ на даний момент дефіциту часнику на ринку немає
В Україні у листопад нинішнього року зросла ціна на часник на 12-15% порівняно із таким самим періодом 2022. У супермаркетах країни ціна часнику стартує від 119 грн за кг. Така пропозиція діє в АТБ та «Сільпо». У «Варусі» його ціна складає 149 грн за кг. НА базарі ж можна знайти від 95 грн за кг.
«Якщо порівнювати 2023 рік із довоєнним 2021 роком, то оператори ринку «Шувар» наростили обсяги реалізації вітчизняного часнику більш, ніж на 20%. Тобто, навіть при скороченні виробничих площ на даний момент дефіциту часнику на ринку немає, завдяки високій врожайності та достатнім запасам у сховищах», – повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Тетяна Попович в коментарі «РБК-Україна».
Оператори ринку підтверджують факт, що загальна площа під насадженнями впродовж кількох років скорочується і це є чи не головним фактором щорічного зростання ціни. Проте в розрізі обсягів вже 2 роки поспіль показник залишається стабільно високим.
Зростання цін зумовлено активізацією попиту серед населення. Другою причиною є закладання фермерами великих обсягів якісної продукції на зберігання в очікуванні найбільш прийнятної для себе ціни. Діє проста формула – скорочується пропозиція – зростає ціна.
У зростанні ціни часника виробники згадують і економічні фактори – ріст затрат на виробництво, енергоносії, оскільки утримання комерційних сховищ є додатковою статтею витрат, а також коливання курсу валют.
Стосовно градації попиту – фермери ринку «Шувар» відзначають, що попри зростання цін інтерес роздрібного покупця до українського часнику не падає.
Раніше повідомлялося, що в Україні різкими темпами дорожчають тепличні огірки. Так, цього тижня ціни на цей овоч зросли на 10% у порівнянні з минулим.
Водночас в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі.
Нагадаємо, що минулого тижня в Україні почали підвищуватися відпускні ціни на томати.
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