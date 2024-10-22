Боротьба за демократію проти впливу Росії: як вирішується доля Молдови

«Росія кине всі гроші світу і для них є два позитивних результати: програш Санду і створення революційної ситуації та заворушення в Кишиневі»

По Молдові: нас зараз взагалі не має цікавити результат референдуму. Для нас ключове питання перемога Санду в другому турі.

Тепер коротко про причини:

Чотири ідентичності Молдови (без Придністровʼя): румунська (близько 40% і їх акумулювала Санду), молдавська (до 30% і це головний потенціал Санду), гагаузька і радянська (всі інші) ідентичності. Євроскептицицм з огляду на страх війни і слабку допомогу Україні. Між іншим, в Україні також росте цей самий скептицизм. Фальсифікації і підкуп виборців (перш за все пенсіонерів).

Зараз головне – другий тур. Росія кине всі гроші світу і для них є два позитивних результати: програш Санду і створення революційної ситуації та заворушення в Кишиневі. При цьому, навіть за цих умов в середньостроковій перспективі вони нічого не зможуть зробити зі сторони Придністровʼя.

Правда, інформаційний шум може почати різко зростати. Не виключено, що цей напрямок інформвійни загостриться.