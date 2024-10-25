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У Молдові затримано лідера угруповання, яке підозрюють у підкупі громадян на виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Молдові затримано лідера угруповання, яке підозрюють у підкупі громадян на виборах
Було знайдено списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях та готівку
колаж: glavcom.ua

Поліція провела обшуки в домі та офісі підозрюваного – 26-річного місцевого жителя

Поліція затримала лідера злочинного угруповання, що входить до організації проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Його підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі про ЄС 20 жовтня в Молдові. Про це повідомляє NewsMaker.

Правоохоронці повідомили, що до них звернулася жителька молдовського міста Унген і повідомила, що отримала від місцевого лідера угруповання 1,5 тис. молдовських лей (близько 3,5 тис. грн) за те, щоб віддати свій голос за «конкретного кандидата» на президентських виборах і проголосувати проти курсу країни до Євросоюзу.

Поліція провела обшуки в домі та офісі підозрюваного – 26-річного місцевого жителя. Вони знайшли там списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на вибір виборців. Чоловіка затримали на три доби.

Нагадаємо, у період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану, повідомляє Moldpress.

За словами глави Генерального інспекторату поліції, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

Також олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

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Теги: вибори Молдова поліція правосуддя корупція

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