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У Німеччині сталася справжня катастрофа для України. Дипломат прокоментував результати місцевих виборів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Німеччині сталася справжня катастрофа для України. Дипломат прокоментував результати місцевих виборів
Праві популісти перемогли на виборах у кількох землях Німеччини
фото з відкритих джерел

Андрій Мельник: «Навіть якщо Фрідріх Мерц стане канцлером, немає жодної гарантії, що новий уряд посилить підтримку України»

Вибори, які нещодавно відбулися у Східній Німеччині, показали, що в середньому 45% виборців у кожній із цих трьох земель (Саксонії, Тюрингії і Бранденбурзі) підтримують одну із двох партій – «Альтернативу для Німеччини» (AfD) або Альянс Сари Ваґенкнехт (BSW). З точки зору українських інтересів, це справжня катастрофа, хоча багато хто старається досі применшити значення цього електорального землетрусу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній посол України в Німечині Андрій Мельник.

«Річ у тім, що праворадикальна AfD і ліворадикальна BSW – це, як у нас в народі влучно кажуть, «гарна парочка – Семен та Одарочка». Ці дві політсили зліплені з одного антиукраїнського тіста. Адже їхній спільний знаменник – беззаперечна підтримка імперської Росії Путіна та вимога припинити воєнну допомогу Києву. Іншими словами,  по суті, майже половина східнонімецьких виборців підтримали цей вибухонебезпечний для нас політичний курс», – пояснив Мельник.

За словами дипломата, важко поки що прогнозувати, що буде наступного року на виборах до Бундестагу.

«Хочеться вірити, що рівень підтримки AfD і BSW у всій Німеччині буде нижчим. Але реальна загроза полягає у тому, що вже навіть зараз ми бачимо: у ландтагах (парламентах) трьох східнонімецьких земель буде практично неможливо створити стабільні урядові коаліції без участі відвертої путіністки Сари Ваґенкнехт, яка отримала «золоту акцію» і фактично шантажує народні партії – Християнсько-демократичний союз (ХДС) і соціал-демократів (СДПН), вимагаючи від них принципових поступок на федеральному рівні, насамперед, відкату у підтримці України», – сказав експосол.

Мельник додав, навіть, якщо парламентські вибори виграють християнські демократи, зважаючи на нинішні прогнози, і навіть якщо Фрідріх Мерц стане канцлером, то і так само немає жодної гарантії у тому, що новий уряд посилить підтримку Україні.

Раніше журналіст і голова ГО «Громадський Рух «Самостійна Україна» Дмитро Беспалий також назвав результати німецьких виборів тривожним дзвіночком для України, адже ультраправа «Альтернатива для Німеччини» вимагає припинити допомогу Україні та знову торгувати з РФ.

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Теги: Фрідріх Мерц Андрій Мельник посол партії вибори катастрофа

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