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27 червня: яке сьогодні свято – прикмети і традиції

Оксана Коваль
glavcom.ua
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27 червня: яке сьогодні свято – прикмети і традиції
Якщо сьогодні ясна погода, то таким буде і все літо
фото: Pixabay

Якщо небо сьогодні світле і погода ясна – таким буде і решта літа

Міжнародна спільнота 27 червня відзначає Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома та День малих і середніх підприємств.

Любителі дикої природи в цей день проводять змагання з рибної ловлі, різні навчальні семінари. Заходи збирають як рибалок з великим стажем, так і початківців любителів. В останні роки серед учасників рибних змагань можна все частіше побачити жінок. Безсумнівно, все більше і більше людей розуміють, що рибний лов - прекрасний засіб зміцнення духовних і фізичних сил.

Чи виживе людина без мікробів? Як ми вже зазначили вище, сьогодні також день, коли актуалізується питання обізнаності суспільства про наш багатий «внутрішній світ» – світ мікробів, що живуть навколо нас і в нас самих та впливають на наше здоров’я, самопочуття і навіть тривалість життя. Луї Пастер казав: «Панове, останнє слово буде за мікробами!»  Турбота кожної людини про власний мікробіом повинна включати комплекс заходів, що складаються з раціонального харчування, відмови від шкідливих звичок, адекватного використання медикаментозних препаратів та інших критеріїв здорового способу життя.

Також починаючи з 2017 року, країни ООН в цей день щорічно відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, які є основою і фундаментом економіки більшості розвинених країн світу, а так само відіграють ключову роль в економіках країн, що розвиваються. Згідно з даними Міжнародної ради по малому бізнесу, офіційні і неформальні мікро-, малі та середні підприємства становлять понад 90% усіх підприємств і в середньому складають 60-70% від загального числа зайнятості, їх частка в формуванні ВВП досягає 50%.

Народні прикмети і традиції на цей день

Серед цікавих прикмет на день 27 червня є такі: 

  • коли у дворі літає багато бджіл – буде посуха
  • якщо в садку зранку не розпустилися квіти —  варто чекати негоди
  • якщо сьогодні дощитиме — до бабиного літа буде сиро
  • якщо небо світле і погода ясна – таким буде і решта літа.

Наші предки вірили в те, що чим більше в цей день людина віддасть, тим більше згодом вона отримає.

Теги: самопочуття квіти традиції харчування свято погода

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