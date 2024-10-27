27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть

Сьогодні не слід переїдати

27 жовтня в Україні відзначають День писемності і мови, а також День автомобіліста та Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Нестора.

День української писемності і мови

День української писемності та мови започаткували 9 листопада 1997 року. Тодішній президент Леонід Кучма підтримав ініціативу громадських організацій та підписав відповідний Указ. Відтоді свято відзначають щорічно на державному рівні.

9 листопада вибрали для святкування невипадково, оскільки саме у цей день вшановували Преподобного Нестора-Літописця, автора найдавнішого українського літопису «Повісті минулих літ», послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме із його праці починається писемна українська мова.

Коли Україна у 2023 році перейшла на новий церковний календар, то дати всіх фіксованих свят змістились на 13 днів. Відповідно, й день вшанування Нестора-Літописця та День української мови з 9 листопада перенесли на 27 жовтня.

День автомобіліста і дорожника

Щорічно припадає на останню неділю жовтня. Це свято було засновано для вшанування працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, які відіграють важливу роль у розвитку економіки країни та забезпеченні комфорту і безпеки громадян. Цей день відзначається різними заходами, включаючи урочисті зібрання, нагородження найкращих працівників галузі, а також проведення освітніх програм та заходів для підвищення безпеки на дорогах.

Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість фізичної активності та реабілітації для здоров'я людини. Ерготерапія, або трудотерапія, використовує фізичні вправи для лікування та профілактики різних захворювань. Цей день також створений для підтримки та заохочення фахівців, які працюють у цій галузі, а також для підвищення обізнаності суспільства про важливість фізичної реабілітації.

Яке церковне свято 27 жовтня

27 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Нестора. Також відомий як Нестор Літописець, був відомим давньоруським істориком та письменником. Він жив у ХІ столітті та був монахом Києво-Печерського монастиря.

Нестор був автором «Повісті минулих літ», яка є одним з найважливіших джерел для вивчення історії Русі. Його життя та діяльність відзначаються відданістю своїй вірі та величезним внеском у розвиток давньоруської культури та історіографії.

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Що не можна робити сьогодні

Не слід переїдати – будуть проблеми зі здоров'ям.

Забороняється давати пусті обіцянки.

Не ведіть розмови ні про що.

Народні прикмети і традиції

сніг впав на мокру землю – до ранньої весни;

на деревах цілий день тримається іній – чекайте на швидкий прихід справжніх морозів;

гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть;

туман вранці – буде відлига.

Пам’ятні дати

1654 рік – 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля і Брацлавщину;

1662 рік – англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;

1882 рік – створюють перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького;

1904 рік – відкривається Нью-Йоркський метрополітен;

1937 рік – перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них – цвіту української інтелігенції;

1938 рік – на І з'їзді художників УРСР створюють Спілку радянських художників України;

1951 рік – уперше для лікування раку застосовують радіацію;

1982 рік – Китайська Народна Республіка оголошує, що чисельність її населення перевищила 1 мільярд жителів.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Валентин, Марк, Нестор.