Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
Багатьом українцям із ТОТ довелось вступати в окупаційну армію
За даними Центру національного спротиву (ЦНС), російські окупанти активно залучають жителів тимчасово окупованих територій України до своєї армії. З початку 2024 року близько 7 тис осіб з цих територій підписали контракти з російськими військами. Про це ЦНС повідомляє на своєму сайті.
Як зазначають аналітики, це викликано високим рівнем безробіття та складним матеріальним становищем, а також агресивною дезінформаційною кампанією з боку Росії, яка прагне залучити місцевих жителів до своїх рядів, обіцяючи їм земельні ділянки, російські паспорти та інші переваги.
Центр національного спротиву також зазначає, що російські загарбники планують продовжувати нарощувати показники мобілізації населення на захоплених територіях, що може призвести до ще більших втрат серед цивільного населення
Нагадаємо, українське населення на тимчасово окупованих територіях постійно утискає українців. До прикладу, на ТОТ України для проведення поховання треба обов’язково пред’явити російський паспорт.
Раніше стало відомо, що чиновники з міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації в РФ.
Через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію.
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