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Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
Росіяни активно залучають українців у свою армію
фото з відкритих джерел

Багатьом українцям із ТОТ довелось вступати в окупаційну армію

За даними Центру національного спротиву (ЦНС), російські окупанти активно залучають жителів тимчасово окупованих територій України до своєї армії. З початку 2024 року близько 7 тис осіб з цих територій підписали контракти з російськими військами. Про це ЦНС повідомляє на своєму сайті.

Як зазначають аналітики, це викликано високим рівнем безробіття та складним матеріальним становищем, а також агресивною дезінформаційною кампанією з боку Росії, яка прагне залучити місцевих жителів до своїх рядів, обіцяючи їм земельні ділянки, російські паспорти та інші переваги.​

Центр національного спротиву також зазначає, що російські загарбники планують продовжувати нарощувати показники мобілізації населення на захоплених територіях, що може призвести до ще більших втрат серед цивільного населення​

Нагадаємо, українське населення на тимчасово окупованих територіях постійно утискає українців. До прикладу, на ТОТ України для проведення поховання треба обов’язково пред’явити російський паспорт

Раніше стало відомо, що чиновники з міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації в РФ. 

Через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію.

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Теги: окупанти Міноборони паспорт Міноборони РФ безробіття населення Москва війна

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