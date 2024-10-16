У столиці на 60% подорожчала оренда житла: огляд цін

Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста

На початку 2024 року вартість оренди однокімнатної квартири в Києві перевищила 16 тис. грн

Ринок оренди житла в столиці продемонстрував значне зростання протягом останнього року. Про це свідчать дані досліджень агентства нерухомості ЛУН.

За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.

Згідно з даними дослідження якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 грн, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 грн. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.

Експерти називають кілька причин такого стрімкого зростання:

Повернення до нормального життя: Ефективна робота протиповітряної оборони, відновлення інфраструктури та повернення навчальних закладів до офлайн-формату зробили Київ привабливим для проживання та роботи.

Збільшення попиту: Внутрішня міграція, пов’язана з пошуком безпечніших місць та кращих економічних перспектив, призвела до зростання попиту на орендне житло. Обмежена пропозиція: Недостатня кількість доступного житла для оренди також вплинула на підвищення цін.

Цікаво, що одночасно з ростом цін на оренду в Києві, у Львові спостерігається протилежна тенденція. Це пов’язано зі зменшенням попиту на оренду внаслідок насичення ринку та меншої кількості внутрішніх переселенців.

Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста та повернення до довоєнного рівня життя. Це позитивний сигнал для інвесторів та власників нерухомості.

Однак, таке стрімке зростання цін може негативно вплинути на доступність житла для малозабезпечених верств населення. Тому важливо, щоб держава та місцева влада вживали заходів для підтримки таких категорій громадян.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року.