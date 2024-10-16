Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці на 60% подорожчала оренда житла: огляд цін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці на 60% подорожчала оренда житла: огляд цін
Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста
фото: glavcom.ua

На початку 2024 року вартість оренди однокімнатної квартири в Києві перевищила 16 тис. грн

Ринок оренди житла в столиці продемонстрував значне зростання протягом останнього року. Про це свідчать дані досліджень агентства нерухомості ЛУН.

За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.

Згідно з даними дослідження якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 грн, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 грн. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.

Експерти називають кілька причин такого стрімкого зростання:

Повернення до нормального життя: Ефективна робота протиповітряної оборони, відновлення інфраструктури та повернення навчальних закладів до офлайн-формату зробили Київ привабливим для проживання та роботи.
Збільшення попиту: Внутрішня міграція, пов’язана з пошуком безпечніших місць та кращих економічних перспектив, призвела до зростання попиту на орендне житло. Обмежена пропозиція: Недостатня кількість доступного житла для оренди також вплинула на підвищення цін.

Цікаво, що одночасно з ростом цін на оренду в Києві, у Львові спостерігається протилежна тенденція. Це пов’язано зі зменшенням попиту на оренду внаслідок насичення ринку та меншої кількості внутрішніх переселенців.

Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста та повернення до довоєнного рівня життя. Це позитивний сигнал для інвесторів та власників нерухомості.

Однак, таке стрімке зростання цін може негативно вплинути на доступність житла для малозабезпечених верств населення. Тому важливо, щоб держава та місцева влада вживали заходів для підтримки таких категорій громадян.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року.

 

Теги: місцева влада держава житло населення оренда підвищення цін нерухомість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині
Росіяни дистанційно мінують території Херсона: де може бути небезпечно
Вчора, 21:04
Депутатка Житомирської міськради Олена Розенблат приховала свої статки
Депутатка Житомирської міськради не задекларувала майна та доходів у Дубаї на $1 млн: розслідування
10 жовтня, 19:03
Подоляк відповів на риторику про можливий мир з РФ
Подоляк заявив, що ніяких «дивних мирних планів» не передбачається
8 жовтня, 05:12
США передасть Лівану гумдопомогу
США надають Лівану гуманітарну допомогу на суму $157 млн
5 жовтня, 11:52
Гроші надійдуть у вигляді грантів віддаленим працівникам, які зобов’язуються жити в іспанському регіоні
Отримай за переїзд $16 тис. Регіон Іспанії здивував ініціативою
2 жовтня, 07:46
Павел підкреслив, що ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки України в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності
Українські території залишаться під окупацією РФ? Президент Чехії пояснив свої слова
25 вересня, 04:50
Чи переживе Путін Україну або впаде під тягарем власних помилок?
Стратегія Путіна – пережити Україну, знищуючи Росію
24 вересня, 12:05
Місто Зальцбург, як ніколи раніше, цікавить туристів
Зимовий сезон. Визначено десять найбільш популярних міст Європи
24 вересня, 03:00
За останні пів року вартість квартир на вторинному ринку столиці знизилась на 8% в доларах
У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни
17 вересня, 22:00

Новини

Ветеран з Київщини виборов призові місця на фесті Арнольда Шварценеггера
Ветеран з Київщини виборов призові місця на фесті Арнольда Шварценеггера
Отримав опіки майже 90% поверхні тіла: у Борисполі підліток влаштував розваги на потязі
Отримав опіки майже 90% поверхні тіла: у Борисполі підліток влаштував розваги на потязі
Стало відомо, коли у Києві з’явиться опалення в житлових будинках
Стало відомо, коли у Києві з’явиться опалення в житлових будинках
У столиці на 60% подорожчала оренда житла: огляд цін
У столиці на 60% подорожчала оренда житла: огляд цін
На Осокорках комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище (фото)
На Осокорках комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище (фото)
Родичі зниклих військових вийшли на мітинг у центрі Києва (відео)
Родичі зниклих військових вийшли на мітинг у центрі Києва (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
41K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
16K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua