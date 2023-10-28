28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено щось віддавати чи позичати, бо можна «віддати» своє щастя

28 жовтня, День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, Всесвітній день дзюдо, Міжнародний день анімації та Всесвітній тиждень інсульту. Віряни вшановують пам'ять святої Параскеви.

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День визволення України від фашистських загарбників

28 жовтня кожного року Україна святкує День визволення від фашистських загарбників. Річниця була офіційно затверджена Указом Президента Ющенка у 2009 році.

Пам’ятний день присвячений історичним подіям, які відбувалися під час Другої Світової війни. На українській території пройшли вирішальні битви, що відіграли важливу роль у ході військових дій. 28 жовтня 1944 р. після п’ятнадцяти наступальних операцій стратегічного та фронтового масштабу (січень 1943 – жовтень 1944 років) землі нашої країни були повністю звільнені від фашистських загарбників.

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Упродовж відзначення річниці визволення в країні відбуваються меморіальні заходи з ушанування пам’яті мільйонів жертв жорстокої війни. Громадяни України віддають пошану воїнам-визволителям, покладаючи квіти біля меморіалів, стел та пам’ятників загиблим солдатам. Американський історик Тімоті Снайдер відніс територію України до так званих «кривавих земель», а українці стали одним з найбільш постраждалих народів – під час Другої світової війни загинуло понад 9 мільйонів українців.

День бабусь та дідусів

В 2009 році Голландське квіткове бюро запропонувало визначити хоча б один день у році, щоб онуки дарували живі квіти своїм бабусям та дідусям. Вони відзначили, що це символізувало б нерозривний зв’язок між поколіннями – як між корінням та паростком. Виникло питання – яку дату призначити? На допомогу прийшли історики, які спеціалізувалися на вивченні язичництва та культури слов’ян. Без жодних сумнівів вони порадили використовувати кінець жовтня. Таким чином, стародавні традиції предків знайшли відголос у сучасності.

В Україні дата свята фіксована та відзначається кожного року 28 жовтня.

Всесвітній день дзюдо

28 жовтня – Всесвітній день дзюдо (World Judo Day). Мільйони дзюдоїстів на всій планеті збираються разом на реальних зустрічах та в інтернеті, щоб відзначити World judo day – визначну подію в сфері бойових мистецтв. На кожне свято обирають цікаву тему.

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Історія цього напрямку бойових мистецтв почалася у 1882 році, коли 21-річний японець Дзігоро Кано заснував школу «Кодокан» в буддійському храмі Ейсьодзт в Токіо. Кано почав вивчати джиу-джитсу (від назви цього бойового мистецтва походить слово «дзюдо») в Токійському Імператорському університеті та зумів за короткий термін досягти неабияких вершин. Дзюдо – це мистецтво м’якості, філософія життя, боротьба без зброї, коли вміння полягає не стільки у силі, скільки у спритності, хитрості та винахідливості.

Міжнародний день анімації

Відзначати цей день запропонувало французьке відділення ASIFA у 2002 р. на честь 110-річчя першої публічної вистави анімаційної технології. ASIFA – це Міжнародна асоціація анімаційного кіно.

Координацією та організацією святкових заходів на честь International Animation Day займається ASIFA. Мета свята – привернути увагу до мистецтва анімації. Останнім часом у святкуванні події беруть учать понад 50 країн світу.

Всесвітній тиждень інсульту

З 28 жовтня по 3 листопада в різних країнах світу проходить Всесвітній тиждень інсульту, який проводиться з метою інформування населення планети про серйозність цього захворювання. Про глобальну епідемію інсультів Всесвітня організація охорони здоров’я заявила ще в 2004 році. А в 2006 році оголосила 29 жовтня Днем боротьби з інсультом. Заходи з цієї нагоди відбуваються в рамках цілого осіннього тижня.

Згідно зі статистичними даними, за рік у світі фіксують понад 12,7 мільйона захворювань, в тому числі половина випадків завершуються летальним результатом через відсутність попереджувальних профілактичних дій та несвоєчасність медичної допомоги. Найчастішими причинами інсультів є підвищений тиск, цукровий діабет, шкідливі звички, низька фізична активність.

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Яке сьогодні релігійне свято

28 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої Параскеви. Дівчина народилася в сім'ї заможного сенатора, але вирішив вести аскетичне життя ще в досить юному віці. За часів правління імператора Діоклетіана почалися гоніння за християнами. Параскеву тоді схопили і привели на суд. Її довго мучили, а потім обезголовили.

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Що не можна робити цього дня

Жінкам цього дня заборонялося прясти, вишивати та шити.

Дівчата намагалися не мити голову і не розчісувати волосся.

Заборонено щось віддавати чи позичати, бо можна «віддати» своє щастя.

Народні прикмети і традиції

На деревах вранці іній – чекайте на мороз;

Навколо місяця коло – буде сильна буря;

В ранішні години туман – до відлиги;

Якщо цього дня побачили білку – буде потепління.

Пам’ятні події 28 жовтня

1913 рік – відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1920 рік – країни Антанти підписують з Королівством Румунія «Бессарабський протокол», який віддає Бессарабію Румунії;

1938 рік – 17 тисяч польських євреїв арештовують у Третьому Рейху і відсилають до польського кордону, однак польський уряд відмовився їх прийняти;

1993 рік – Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік – представлений список «100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні» британської газети The Daily Telegraph, до якого входить український художник Іван Марчук.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук’ян, Семен, Ян.