Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
У другу неділю жовтня святкується День художника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Свято було засновано у 1998 році

Сьогодні, 13 жовтня 2024 року, в Україні відзначається День художника. Це свято припадає на другу неділю жовтня і було засновано у 1998 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. Ініціатором виступила Спілка художників України.

«Ураховуючи роль художників України в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художній творчості та на підтримку ініціативи Спілки художників України», – йдеться в указі.

У цей день українці вшановують художників, які попри війну, створюють культурну спадщину України.

Зміст

Привітання до Дня художника України у прозі

Нехай твій талант розквітає, як весняний сад, а кожен порух пензля створює справжній шедевр! Саме твоє мистецтво – це вікно у світ краси та гармонії. З Днем художника, тебе!

***

Дорогий майстер пензля, сьогодні не просто чудовий недільний день, а ще й твоє свято. Чудові твори ти даруєш світу, у них і новаторські ідеї, і любов до рідної України. Завдяки тобі зустрічі з прекрасним можливі для всіх. Спасибі за це. З Днем художника!

***

Завмерши біля мольберта, ти мовчазно розмовляєш з музою… Я смію тебе відволікти лише для того, щоб вселити натхнення сердечним привітанням! З Днем художника! Нехай твоє серце радіє і у свята, і в будні, нехай не буде в житті прикростей! Живи щасливо, та нехай здійсняться всі твої мрії!

***

Ти – той, хто не боїться виходити за рамки та створювати нові історії на полотні. Тож нехай твоя творча енергія ніколи не вичерпується, а кожен день приносить нові ідеї та відкриття!

***

Твої картини – це не просто зображення, це глибокі роздуми про життя та світ навколо нас. Нехай твій внутрішній світ завжди буде джерелом натхнення, а мистецтво – мовою, зрозумілою кожному серцю! Зі святом тебе!

***

Вітаю з Днем художника! Нехай фарби будуть яскравими не тільки на твоєму полотні, але і в реальному житті! Нехай твоє оточення буде вірних друзів і рідних людей, і кожен день багатий посмішками! Радуйся удачам і сміливо йди до своїх цілей!

***

Вітаю з Днем художника! Нехай натхнення завжди буде твоїм вірним супутником, а кожен твій день приносить нові яскраві ідеї. Бажаю, щоб твої роботи надихали людей, дарували радість і змушували серця битися швидше. Хай талант твій розквітає, а життя буде сповнене фарб і гармонії!

Привітання для художників у віршах

З Днем художника вітаю, 
Творчого польоту й сил бажаю.
Хай кольори в руках грають,
А полотна життям оживають!

***

Ви – талановиті люди,
Хай вам щастя в житті!
Нехай картини купують,
І фінанси процвітають!

Нехай вас муза відвідує,
Ніколи вас не покидає,
Нехай все життя в любові іде,
У світ фантазій вас веде!

***

З днем художника сьогодні
Щиро я тебе вітаю!
Малювати хай картини
Тобі Всесвіт помагає!

***

Зі святом тебе, художниця!
Ти долі своєї заручниця,
В яскравому світі ти живеш,
Вірю, щастя ти знайдеш!

Нехай завжди мрії збуваються,
Всі бажання виконуються,
Кожна мить чарівною буде,
Адже добро несеш ти людям!

***

Художників поспішаємо привітати
З вашим прекрасним, світлим днем,
Талант ваш щиро прославити,
Щоб недоліку не було б у ньому,

Вам щастя, радості, здоров’я
Хочемо побажати,
Нехай життя наповниться любов’ю,
Такою, що неможливо описати,

Нехай натхнення не кінчається,
Рука не здригнеться ніколи,
Все збудеться, про що мріється,
Всесвітньої слави загоряться зорі!

***

Нехай натхнення буде поруч знов і знов, 
І фарби грають кольором яскравим.
Щоб ти творив мистецтво та любов,
І був у світі найщасливішим й вправним.

Листівки до Дня художника України

День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9

Нагадаємо, що мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України. Як зазначається, його створив чернігівський рятувальник Віталій Вороний. Художник відобразив на башті яскравий потужний образ, підкреслюючи важливу роботу, яку виконують рятувальники.

Читайте також:

Теги: свята українці мистецтво Україна традиції свято художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід застряг у старій одновимірній моделі РФ
Чому Захід боїться деколонізації РФ?
18 вересня, 11:30
Найчастіше втрачаються мисливські рушниці
Скільки зброї втрачено або викрадено від початку повномасштабної війни: оприлюднені цифри
12 вересня, 09:31
Моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала підстанцію «Укренерго»
Моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій «Укренерго»
13 вересня, 19:41
Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», зазначили в ГУР
Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині (відео)
24 вересня, 16:03
Ворог окупував місто на Донеччині
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState
24 вересня, 18:21
РФ навряд форсуватиме Дніпро в районі Херсону
ЗСУ зробили заяву, чи зможуть росіяни форсувати Дніпро, щоб захопити Херсон
26 вересня, 07:15
На деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня, 00:05
Рютте заявив, що союзникам потрібна підтримка України
Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну
3 жовтня, 15:14
Трамп розсмішив мережу
Курйоз дня. Трамп присвятив допис у соцмережі українцю з лайливим ніком
3 жовтня, 12:33

Суспільство

День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Загарбники на окупованих територіях змінюють тарифи на проїзд в громадському транспорті
Загарбники на окупованих територіях змінюють тарифи на проїзд в громадському транспорті
Чупакабра повернулась: на Рівненщині впіймали невідому істоту
Чупакабра повернулась: на Рівненщині впіймали невідому істоту
Марія Деві Христос. Історія кінця світу, призначеного на 24 листопада
Марія Деві Христос. Історія кінця світу, призначеного на 24 листопада
Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року
Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року
Командир батальйону «Свобода» розповів про основну проблему ЗСУ на фронті
Командир батальйону «Свобода» розповів про основну проблему ЗСУ на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
81K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
25K
Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року
21K
Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою

Новини

Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Вчора, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Вчора, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua