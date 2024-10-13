День художника України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Свято було засновано у 1998 році

Сьогодні, 13 жовтня 2024 року, в Україні відзначається День художника. Це свято припадає на другу неділю жовтня і було засновано у 1998 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. Ініціатором виступила Спілка художників України.

«Ураховуючи роль художників України в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художній творчості та на підтримку ініціативи Спілки художників України», – йдеться в указі.

У цей день українці вшановують художників, які попри війну, створюють культурну спадщину України.

Зміст

Привітання до Дня художника України у прозі

Нехай твій талант розквітає, як весняний сад, а кожен порух пензля створює справжній шедевр! Саме твоє мистецтво – це вікно у світ краси та гармонії. З Днем художника, тебе!

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Дорогий майстер пензля, сьогодні не просто чудовий недільний день, а ще й твоє свято. Чудові твори ти даруєш світу, у них і новаторські ідеї, і любов до рідної України. Завдяки тобі зустрічі з прекрасним можливі для всіх. Спасибі за це. З Днем художника!

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Завмерши біля мольберта, ти мовчазно розмовляєш з музою… Я смію тебе відволікти лише для того, щоб вселити натхнення сердечним привітанням! З Днем художника! Нехай твоє серце радіє і у свята, і в будні, нехай не буде в житті прикростей! Живи щасливо, та нехай здійсняться всі твої мрії!

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Ти – той, хто не боїться виходити за рамки та створювати нові історії на полотні. Тож нехай твоя творча енергія ніколи не вичерпується, а кожен день приносить нові ідеї та відкриття!

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Твої картини – це не просто зображення, це глибокі роздуми про життя та світ навколо нас. Нехай твій внутрішній світ завжди буде джерелом натхнення, а мистецтво – мовою, зрозумілою кожному серцю! Зі святом тебе!

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Вітаю з Днем художника! Нехай фарби будуть яскравими не тільки на твоєму полотні, але і в реальному житті! Нехай твоє оточення буде вірних друзів і рідних людей, і кожен день багатий посмішками! Радуйся удачам і сміливо йди до своїх цілей!

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Вітаю з Днем художника! Нехай натхнення завжди буде твоїм вірним супутником, а кожен твій день приносить нові яскраві ідеї. Бажаю, щоб твої роботи надихали людей, дарували радість і змушували серця битися швидше. Хай талант твій розквітає, а життя буде сповнене фарб і гармонії!

Привітання для художників у віршах

З Днем художника вітаю,

Творчого польоту й сил бажаю.

Хай кольори в руках грають,

А полотна життям оживають!

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Ви – талановиті люди,

Хай вам щастя в житті!

Нехай картини купують,

І фінанси процвітають!

Нехай вас муза відвідує,

Ніколи вас не покидає,

Нехай все життя в любові іде,

У світ фантазій вас веде!

***

З днем художника сьогодні

Щиро я тебе вітаю!

Малювати хай картини

Тобі Всесвіт помагає!

***

Зі святом тебе, художниця!

Ти долі своєї заручниця,

В яскравому світі ти живеш,

Вірю, щастя ти знайдеш!

Нехай завжди мрії збуваються,

Всі бажання виконуються,

Кожна мить чарівною буде,

Адже добро несеш ти людям!

***

Художників поспішаємо привітати

З вашим прекрасним, світлим днем,

Талант ваш щиро прославити,

Щоб недоліку не було б у ньому,

Вам щастя, радості, здоров’я

Хочемо побажати,

Нехай життя наповниться любов’ю,

Такою, що неможливо описати,

Нехай натхнення не кінчається,

Рука не здригнеться ніколи,

Все збудеться, про що мріється,

Всесвітньої слави загоряться зорі!

***

Нехай натхнення буде поруч знов і знов,

І фарби грають кольором яскравим.

Щоб ти творив мистецтво та любов,

І був у світі найщасливішим й вправним.

Листівки до Дня художника України

Нагадаємо, що мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України. Як зазначається, його створив чернігівський рятувальник Віталій Вороний. Художник відобразив на башті яскравий потужний образ, підкреслюючи важливу роботу, яку виконують рятувальники.