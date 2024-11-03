3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна підписувати важливі документи, угоди

3 листопада, День інженерних військ в Україні, День працівника соціальної сфери, Міжнародний день біосферних заповідників та Всесвітній день медузи. Віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала

День інженерних військ в Україні

Цей день присвячений усім інженерним військам, які забезпечують безпеку та оборону країни. Інженерні війська відіграють важливу роль у побудові та підтримці оборонних споруд, розміну територій, а також у виконанні різних інженерних завдань під час бойових дій.

День працівника соціальної сфери

Щорічно припадає на першу неділю листопада. Це свято встановлено для вшанування всіх працівників соціальної сфери, які працюють над покращенням життя людей, надаючи соціальні послуги та підтримку тим, хто її потребує. Працівники соціальної сфери відіграють важливу роль у суспільстві, підтримуючи людей у складних життєвих ситуаціях, допомагаючи інвалідам, пенсіонерам, дітям-сиротам та іншим вразливим групам населення. Вони забезпечують соціальний захист, надають консультації, сприяють соціальній адаптації та покращенню якості життя.

Міжнародний день біосферних заповідників

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість біосферних заповідників у збереженні біорізноманіття та екосистем. Біосферні заповідники – це особливі природні території, які відіграють ключову роль у збереженні рідкісних видів та екосистем, а також у підтримці балансу природних процесів.

Всесвітній день медузи

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про медуз і їхню роль у морських екосистемах. Медузи відіграють важливу роль у підтриманні балансу в океанах, але вони також можуть бути небезпечними для людей через їхні ядовиті стріли.

Яке церковне свято 3 листопада

3 листопада у церковному календарі – день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Святий священномученик Акепсим був відомий як відомий віршівник і мученик за віру. Він жив у IV столітті і був замучений за відстоювання християнської віри. Його мучеництво стало символом віри і мужності. Святий священномученик Йосиф був єпископом і мучеником за віру. Він жив у III столітті і був замучений за відстоювання християнської віри.

Його мучеництво стало символом віри і мужності. Святий священномученик Айтал був єпископом і мучеником за віру. Він жив у III столітті і був замучений за відстоювання християнської віри. Його мучеництво стало символом віри і мужності.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна підписувати важливі документи, угоди.

Не варто перебувати у місцях скупчення людей.

Забороняється приводити до оселі незнайомців.

Народні прикмети і традиції

мороз тримається до вечора – до теплої і м'якої зими;

вранці морозить – буде сніг;

миші риють ями у землі – почнеться сильне похолодання;

дим йде догори – буде мороз.

Пам’ятні дати

1493 рік – Христофор Колумб відкриває Домініку;

1871 рік – у Центральній Африці знайдена зникає експедиція Девіда Лівінгстона;

1888 рік – знаходять останню жертву Джека-Різника;

1903 рік – Панама за підтримкою США відокремлюється від Колумбії;

1903 рік – нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен розробляє електрокардіограф;

1918 рік – Угорщина оголошує про своє відділення від Австрії;

1918 рік – Буковинське віче вирішує приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1927 рік – у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда – перший у світі підводний тунель для транспорту;

1943 рік – починається Битва за Київ;

1992 рік – президентом США стає Білл Клінтон;

1995 рік – учені Техаського університету уперше виділяють ген грудного раку;

2020 рік – президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Світлана.