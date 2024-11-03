День інженерних військ України: історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках

Зведення понтонних мостів та переправ, розчищення території, риття окопів та бліндажів, а також мінування та розмінування території – це все, чим нині займаються військові інженери

У цей день українці вшановують мужність та визначний внесок у перемогу представників інженерних військ

3 листопада в Україні відзначається День інженерних військ. Щороку інженерні війська залучаються не лише до участі у воєнних діях, а й до ліквідації стихійних лих, зокрема, повеней в Західних регіонах України, захисту мостів і гідротехнічних споруд під час льодоходу, проведенні рятувальних робіт.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу та кожного з нас в інженерних військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

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Коли відзначають День інженерних військ України?

3 листопада в Україні відзначається День інженерних військ. Він затверджений указом президента 27 жовтня 1999 року № 1399/99 на знак видатних заслуг саперів, ветеранів та воїнів-інженерів України.

Інженерні війська виконують завдання як на фронті, так і в тилу під час бойових дій, допомагають вирішувати логістичні чи захисні завдання.

Для українців у цей день важливо вітати наших рятівників – представників інженерних військ. Адже саме ці люди є на сьогодні єдиними, для яких війна ніколи не закінчується, бо інженерні війська з перших днів трагедії на ЧАЕС почали виконувати невідкладні роботи, з ліквідації наслідків глобальної катастрофи.

фото з відкритих джерел

Які функції виконують інженерні війська

Сьогодні, в умовах війни, українські інженерні війська супроводжують підрозділи всіх видів і родів військ. При підготовці та веденні бойових дій інженерні війська виконують такі основні завдання:

інженерна розвідка противника, місцевості та об’єктів;

зведення та обладнання фортифікаційних споруд (окопів, траншей та ходів сполучень, укриттів, бліндажів, сховищ тощо), облаштування польових споруд для розміщення військ (житлових, господарських, медичних);

будують різні види інженерних загороджень, проводять встановлення мінних полів, обладнання невибухових загороджень (протитанкових ровів, ескарпів, контрескарпів, надолбів тощо);

розмінування місцевості та об’єктів;

підготовка та утримання шляхів руху військ;

обладнання та утримання переправ на водних перешкодах, зокрема будівництво мостів;

видобуток та очищення води в польових умовах та інші.

Крім того, військові інженери беруть участь у протидії системам розвідки та наведення зброї противника.

Привітання до Дня інженерних військ у прозі

Хочу висловити свої слова привітання в День інженерних військ України і сказати вам: доброї служби, світлих благородних умів; міцного здоров'я, справжньої відваги і мужності; терпіння в роботі; тепла в особистому житті і сім'ї. Нехай вдома завжди чекають рідні та близькі, а на службі виручають вірні бойові товариші. Слава Україні!

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Сьогодні твоє свято-День інженерних військ! Прийми від мене найщиріші вітання! Завдяки тобі і таким же сміливим хлопцям, як і ти, ми можемо не хвилюватися за безпеку України і спати спокійно. Бажаю тобі, щоб твої навички більше ніколи не стали в нагоді, щоб в Україні назавжди настав мир!

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Вітаю З Днем інженерних військ! Бажаю впевненості в своїх силах, справжньої дружби, довіри з колегами, успішного вирішення поставлених завдань. Нехай вдома завжди чекають і люблять рідні та близькі люди!

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Вітаю службовця інженерних військ зі святом! Нехай по побудованим тобою мостах несуться мирні потяги. Нехай по прокладених дорогах курсують цивільні автомобілі. Зі святом тебе!

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Від щирого серця даруємо вам привітання з Днем інженерних військ! Ви - надійні, сміливі воїни і гідно несете свою службу. Пишаємося вами і бажаємо, щоб це свято запам'яталося і довго зігрівало душу! Бажаємо вам миру, добра, сили і здоров'я! Нехай до вас часто приходять з дому теплі звісточки, рідні віддано чекають, а дружба з товаришами буде міцною і надійною!

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Сьогодні, в День інженерних військ, ми славимо особливих військових, їхню мужність і кмітливість, які вже не раз послужили Україні у вирішальний момент! Сьогодні я хочу побажати всім чинам в інженерних військах всього найкращого, а одному особливому хлопцю, талановитому і доброму - великого кохання і швидкого повернення додому, адже інженер, він і в мирному житті знадобиться!

Привітання до Дня інженерних військ у віршах

Одночасно інженер і воїн:

Ти повинен завжди залишатися спокійним,

Щоб вибудувати грамотно всю оборону,

Щоб вчасно зробити на річці понтони.

Сапери, будівельники та інженери,

Нехай ваша робота не псує вам нерви.

Нехай гордістю буде для вас ваш мундир

І справедливий буде ваш командир!

***

Інженери, будівельники, сапери, військ України,

Красиві і сміливі, кращі чоловіки!

Робота у вас, ми знаємо, не легка,

Небезпечна, благородна, від будинку далека!

Бажаємо вам, хлопці, спокійною, мирної служби,

Одну, але на роки, вірну дружбу!

Втома, нехай, буде вам не знайома,

Улюблена сім'я, щоб чекала вас дома!

***

Мінувати поля або понтони будувати,

На вас надія інженерні війська,

Ви в армії незамінні ,

Та служба ваша нелегка.

Сьогодні я привітати зі святом вас усіх поспішаю,

Здоров'я і терпіння бажаю!

Привітання до Дня інженерних військ у яскравих листівках

Нагадаємо, минулого року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав артилеристів і військових інженерів з професійним святом яскравим відео.

До слова, якщо очищувати українську землю після закінчення війни традиційними методами розмінування, то на це може піти сто років. Інноваційні методи могли б значно спростити та пришвидшити цю процедуру. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН Шоко Нода. За словами Нода, сьогодні вивчаються нові можливості, щоб безпечніше і ефективніше розміновувати українські території.