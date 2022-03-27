32-й день війни: зведення Генштабу станом на ранок

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито сім ворожих атак

Розпочалася тридцять друга доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Незважаючи на це, військово–політичне керівництво не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій.

За наявною інформацією, на тимчасово–окупованій території автономної республіки Крим, до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених.

Морально–психологічний стан військ противника залишається низьким.

По маршрутах руху російських військових колон по території республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої.

Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.

«Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна», – йдеться у повідомленні.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито сім ворожих атак. Українськими воїнами знищено вісім танків, вісім одиниць броньованої та три – автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено один літак, 12 БПЛА різних типів та дві крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.

Як повідомлялося раніше, у Святошинському районі Києва відновлене електропостачання після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті.

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