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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня

    Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички є безкоштовними - «Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня
    Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички є безкоштовними
    фото з відкритих джерел

    Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей країни

    АТ «Укрзалізниця» опублікувало графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 27 березня. Його оприлюднено на Телеграм-каналі компанії.

    Зокрема, на 27 березня призначено:
    Харків:

    • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
    Дніпро:
    • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
    Краматорськ:
    • 13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
    • 16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

    Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

    Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

    До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня