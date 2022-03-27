«Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня

Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички є безкоштовними

Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей країни

АТ «Укрзалізниця» опублікувало графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 27 березня. Його оприлюднено на Телеграм-каналі компанії.

Зокрема, на 27 березня призначено:

Харків:

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;

16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

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