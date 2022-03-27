«Укрзалізниця» опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 27 березня
Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей країни
АТ «Укрзалізниця» опублікувало графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 27 березня. Його оприлюднено на Телеграм-каналі компанії.
Зокрема, на 27 березня призначено:
Харків:
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
- 13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.
До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.