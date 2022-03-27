  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Прикарпатті виявили агітаторку за «відновлення СРСР»

    Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію &laquo;за оновлений СРСР&raquo; - На Прикарпатті виявили агітаторку за «відновлення СРСР»
    Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію «за оновлений СРСР»
    фото з відкритих джерел

    Під час обшуку у жінки вилучили український і російський паспорти, а також техніку з доказами

    На Прикарпатті правоохоронці викрили жінку, яка агітувала за відновлення СРСР. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію «за оновлений СРСР». Вона заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.

    В Youtube, Facebook і ВКонтакте розміщувався деструктивний контент – пропагувала ідею «одного народу Росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення в сталінську Конституцію 1936 року.

    «24 лютого в день початку повномасштабного нападу Росії на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також події російсько-української війни», – йдеться в повідомленні.

    Під час обшуку у жінки вилучили український і російський паспорти, а також техніку з доказами.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

    Жінці повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Раніше СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

    На Харківщині чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».

    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна СРСР окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Прикарпатті виявили агітаторку за «відновлення СРСР»