На Прикарпатті виявили агітаторку за «відновлення СРСР»

Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію «за оновлений СРСР»

Під час обшуку у жінки вилучили український і російський паспорти, а також техніку з доказами

На Прикарпатті правоохоронці викрили жінку, яка агітувала за відновлення СРСР. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела в соцмережах агітацію «за оновлений СРСР». Вона заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.

В Youtube, Facebook і ВКонтакте розміщувався деструктивний контент – пропагувала ідею «одного народу Росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення в сталінську Конституцію 1936 року.

«24 лютого в день початку повномасштабного нападу Росії на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також події російсько-української війни», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у жінки вилучили український і російський паспорти, а також техніку з доказами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Жінці повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

На Харківщині чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».