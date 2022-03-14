Ми відновимо всі домівки, люди не залишаться на вулиці − Тимошенко

Україна відновиться. Треба лише дочекатись Перемоги

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час ефіру на загальнонаціональному каналі зазначив, що уточнюється інформація щодо всіх об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок агресії.

Йдеться про житлові будинки, об’єкти соціальної та іншої інфраструктури, дороги тощо.

«Ми будемо готові відразу відновлювати інфраструктуру. Є штаб, який зводить цю інформацію і вже починає підготовку до відновлення. Ми відновимо всі дома, всі домівки, люди не залишаться на вулиці. Це гарантується Президентом України», − заявив заступник Керівника Офісу Президента України.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Кількість знищенних будинків та об'єктів інфраструктури йде на тисячі.

Ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків, в одному лише Миколаєві.