75 відсотків дорослих канадців вакцинувалися від коронавірусу

76,58% населення Канади віком від 12 років від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 зробили принаймні одне щеплення. Це понад 25 млн осіб.

Завершили курс вакцинації понад 10 млн жителів країни, це 27,16% загального населення або 31,07% громадян, старших 12 років. Такі дані оприлюднив Укрінформ із посиланням на уряд Канади.

Протягом останнього тижня темпи вакцинації в країні прискорили і зробили понад 3,5 млн щеплень. Водночас у провінціях почали поступово послаблювати суворі карантинні заходи.

Наразі у Канаді залишається менш як 6 тисяч активних випадків COVID-19.

Водночас влада Португалії оголосила про четверту хвилю коронавірусу. А в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків.

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