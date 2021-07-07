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    75 відсотків дорослих канадців вакцинувалися від коронавірусу

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    Такі дані оприлюднив уряд Канади - 75 відсотків дорослих канадців вакцинувалися від коронавірусу
    Такі дані оприлюднив уряд Канади
    Фото з відкритих джерел

    Більш як 25 млн мешканців Канади отримали дозу вакцини від COVID-19

    76,58% населення Канади віком від 12 років від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 зробили принаймні одне щеплення. Це понад 25 млн осіб.

    Завершили курс вакцинації понад 10 млн жителів країни, це 27,16% загального населення або 31,07% громадян, старших 12 років. Такі дані оприлюднив Укрінформ із посиланням на уряд Канади.

    Протягом останнього тижня темпи вакцинації в країні прискорили і зробили понад 3,5 млн щеплень. Водночас у провінціях почали поступово послаблювати суворі карантинні заходи.

    Наразі у Канаді залишається менш як 6 тисяч активних випадків COVID-19.

    Водночас влада Португалії оголосила про четверту хвилю коронавірусу. А в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків.

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    Теги: Канада щеплення населення
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    75 відсотків дорослих канадців вакцинувалися від коронавірусу