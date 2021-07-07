75 відсотків дорослих канадців вакцинувалися від коронавірусу
Більш як 25 млн мешканців Канади отримали дозу вакцини від COVID-19
Завершили курс вакцинації понад 10 млн жителів країни, це 27,16% загального населення або 31,07% громадян, старших 12 років. Такі дані оприлюднив Укрінформ із посиланням на уряд Канади.
Протягом останнього тижня темпи вакцинації в країні прискорили і зробили понад 3,5 млн щеплень. Водночас у провінціях почали поступово послаблювати суворі карантинні заходи.
Наразі у Канаді залишається менш як 6 тисяч активних випадків COVID-19.
Водночас влада Португалії оголосила про четверту хвилю коронавірусу. А в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків.