Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані

в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків, летальних поки на мінімумах

Covid-19 продовжує косити людей, мутуючи та перетворюючись у нові штами. Аналітик Євгеній Істребін у Facebook розповів про загальну ситуацію із захворюванням на коронавірус у Європі.

«У лідерах Кіпр: 600 випадків на 1 млн населення (це як 24 тисяч у день для України). Несподівано помітив, що і в Люксембурзі поперло», – написав аналітик.

За словами Істребіна, в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків, летальних поки на мінімумах. Друге місце після Іспанії займає Португалія: останні дні по 2,5 тисячі.

Щодо вакцинації аналітик навів таку статистику:

Іспанія: 1 доза – 57%, 2 дози – 41%.

Населення – 46 млн, в день роблять 550 тис щеплень.

Португалія: 1 доза – 55%, 2 дози – 33%

Населення – 10 млн, в день 150 тис щеплень.

Додамо, що раніше аналітик Євгеній Істребін повідомляв, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

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