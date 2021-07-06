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    Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані

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    На Кіпрі коронавірус дуже активно розгулявся - Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані
    На Кіпрі коронавірус дуже активно розгулявся
    Фото з відкритих джерел

    в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків, летальних поки на мінімумах

    Covid-19 продовжує косити людей, мутуючи та перетворюючись у нові штами. Аналітик Євгеній Істребін у Facebook розповів про загальну ситуацію із захворюванням на коронавірус у Європі.

    «У лідерах Кіпр: 600 випадків на 1 млн населення (це як 24 тисяч у день для України). Несподівано помітив, що і в Люксембурзі поперло», – написав аналітик.

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    Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані
    Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані
    Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані
    Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані

    За словами Істребіна, в Іспанії три дні поспіль реєструється понад 12 тисяч випадків, летальних поки на мінімумах. Друге місце після Іспанії займає Португалія: останні дні по 2,5 тисячі.

    Щодо вакцинації аналітик навів таку статистику:

    Іспанія: 1 доза – 57%, 2 дози – 41%.

    Населення – 46 млн, в день роблять 550 тис щеплень.

    Португалія: 1 доза – 55%, 2 дози – 33%

    Населення – 10 млн, в день 150 тис щеплень.

    Додамо, що раніше аналітик Євгеній Істребін повідомляв, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

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    Теги: Європа Іспанія вакцинація коронавірус
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    Коронавірус крокує Європою. Аналітик навів невтішні дані