18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя

У неділю 18 червня в Україні відзначається День дільничного інспектора поліції, а у світі святкується Міжнародний день батька, День пікніка та День стійкої гастрономії. Православна церква сьогодні вшановує священномученика Дорофея Тирського.

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Міжнародний день батька

фото: Pixabay

У третю неділю червня в Україні та в більшості соціально розвинених країн святкується Міжнародний день батька. Це свято на честь людини, яка є вчителем, другом, захисником і вихователем, якій ми завдячуємо знаннями, вміннями та життєвими цінностями. У цей день варто показати свою шану та любов батькові.

Свято створила американка Сонорі Смарт Додд, яка пішла в День матері на проповідь і зрозуміла, що світові не вистачає також і Дня батька. Створила вона його на честь свого тата, який самостійно виховав п'ятьох дітей після смерті дружини.

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День дільничного інспектора поліції

фото з відкритих джерел

Щороку 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом в 2004 році згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. До реформування міліції воно носило назву День дільничного інспектора міліції.

Професія дільничного офіцера вважається однією з найвідповідальніших та найважчих, адже посадові обов’язки дільничних дуже різноманітні. До них належать захист прав та законних інтересів громадян від протиправних посягань, охорона громадського порядку, профілактична робота з громадянами.

День стійкої гастрономії

фото: Pixabay

Це кулінарне свято світового значення. Воно було засноване в 2016 році під егідою ООН. У 2017 році його відсвяткували вперше.

В ООН зазначали, що гастрономія – важливий елемент культурного самовираження будь-якого народу, пов’язаний з природним і культурним розмаїттям світу. Мета свята – зосередити увагу світової спільноти на тій ролі, яку стійка гастрономія може зіграти в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, зокрема за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування людей, забезпечення сталого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття.

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У цей день ООН пропонує всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних і регіональних організацій, а також представників громадянського суспільства, включно з неурядовими організаціями та окремими особами, активно святкувати День стійкої гастрономії відповідно до національних пріоритетів.

Міжнародний день пікніка

фото: Pixabay

18 червня проводять Міжнародний день пікніка. Першими на пікніки масово вирушали французи, ще в далекому 18 столітті, їх приклад наслідували англійці. А перша згадка про захід відноситься до 14 століття, коли граф Гастон III Феб (Франція) написав «Книгу про полювання», виклавши всі тонкощі прийому їжі на природі. Слово «пікнік» французького походження, воно спочатку мало на увазі трапезу, для якої кожен учасник приносив їжу.

У сучасному розумінні термін вживається з 1740 року і означає «Перекусити на природі» У 18-19 століттях в Англії пікнік завершував полювання. Саме англійці ввели в моду брати з собою пледи і плетені кошики, куди складалися сири, в’ялене м’ясо, фрукти, сливовий пудинг, вино і інша провізія.

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Також сьогодні відзначається Дорофіїв день в честь священномученика Дорофія Тирського. Він служив єпископом в фінікійському місті Тир. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана переховувався від язичників.

У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть. З давніх-давен вважалося, що з Дорофія починаються найкоротші ночі в році – «горобині». У цей день розквітає сон-трава, яка показує сплячим майбутнє.

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Народні прикмети

Гарна погода на Дорофія – буде хороший урожай зерна.

Вітер дме зі східного боку – літо буде вітряним і дощовим.

Багато пустоцвіту на огірках – потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня тягла 18 червня на город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: «Як густо сей лапоть плентався, так щоб і огірки мої плелися». Згідно з повір'ям, ці дії дозволяли отримати урожай від наступних посадок.

Якщо виполоти всі бур'яни вранці на Дорофія, то вони, за прикметою, більше не з'являться.

Що не можна робити

Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро.

Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.

У цей день не варто братися за домашні справи. Якщо ви все ж таки вирішили поратися по господарству, то зробіть все максимально швидко.

Також сьогодні не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофей, Ігор, Іона, Кіндрат, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Альжбета і Марк.