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Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
В областях очікується мінлива хмарність
фото з відкритих джерел

Синоптики прогнозують помірні грозові дощі

 У п'ятницю, 7 липня, в частині України буде спека до +38°. Втім, у багатьох регіонах буде свіжіше, адже там дощитиме. Про це повідомляє в Укргідрометцентр.

 В областях - мінлива хмарність. Синоптики прогнозують помірні грозові дощі. Вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях - значні дощі, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с. У східних, вночі і в південних областях - без опадів.

Вночі на заході країни, а також у більшості північних та Вінницькій областях буде +15-20°. Вдень у цих регіонах температура повітря прогріється до +22-27°.

На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть 19-24°, а вдень - 28-33° тепла. На півдні та сході країни місцями спека сягне 35-38°. У Карпатах вночі температура повітря становитиме +10-15°, вдень - лише +13-18°.

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня фото 1

На Київщині 7 липня також мінлива хмарність. В регіоні будуть дощі та грози. В окремих районах області - град і шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень - 22-27° вище нуля. Температура повітря в області вночі становитиме +15-20°, вдень підніметься до +24-26°.

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря

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