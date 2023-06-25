25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується гніватися на рідних чи сваритися з ними

25 червня відзначається Міжнародний день моряка, День митника в Україні та Всесвітній день вітиліго. Віряни вшановують пам'ять святого Петра Константинопільського.

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Міжнародний день моряка

Кожен рік 25 червня у світі відзначається Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) або День мореплавця. З’явилося свято у 2010 році внаслідок підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

Головна мета – подякувати морякам за їхній вклад у світову економіку та громадянське суспільство, за ризики та особисті витрати. Майже все, що використовується у повсякденному житті, прямо чи опосередковано зв’язане з морськими перевезеннями. Згідно з даними ІМО, кораблі транспортують майже 90% вантажів від всього об’єму світової торгівлі.

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Міжнародне свято ще більше підкреслює значення професії для людства, адже ця справа небезпечна та має багатовікову історію. Багато правил, вказівок та законів, встановлених мореплавцями давніх часів, і зараз шануються тими, хто пов’язаний з цією професією.

День митника в Україні

День митника України – це державне свято, що відзначається щороку 25 червня, подія встановлена з 2020 року. З 1991 до 2020 року в Україні відзначали у цей день відзначали День митної служби України.

У 1991 році на засіданні Верховної ради було прийнято «Закон про митну справу». А в червні наступного року Президент України видав Указ про святкові та пам’ятні дати. Офіційна назва свята звучить так – «День митної служби України».

Митна служба є одною з найважливіших структур кожної держави. У 1991 році, коли було проголошено незалежність та суверенітет Української держави, виникла необхідність забезпечити їй необхідний економічний захист. Після УРСР в Україні залишилось 25 митниць та близько 50-ти митних пунктів пропуску, серед них 29 – для перепуску автотранспорту, 14 постів на залізній дорозі, 4 – авіаційних та близько 18 водних пунктів перепуску. Тоді здебільшого митниці та митні пости були зосереджені у південній та західній частинах України.

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Всесвітній день вітиліго

З 2011 року щорічно 25 червня у світі відзначається Всесвітній день вітиліго. Дата була обрана невипадково. У цей день помер Майкл Джексон – легендарна людина, найвідоміший співак сучасності та жертва цієї хвороби.

Вітиліго – поки що мало вивчена хвороба, яка не лікується. Більш помітна вона на темній шкірі, але згідно зі статистикою, зустрічається однаково часто у людей будь-якого віку та будь-якої етнічної групи. Поки що День вітиліго не визнаний на рівні ООН. Для зміни стану створена петиція, яка потребує для підтримки 1 мільйон підписів, а поки що зібрано трохи більше ніж півмільйона.

Усі ініціативи щодо заснування цього дня належать Фонду Досліджень Вітиліго (VR Foundation). Головна мета діяльності організації – розповсюдження інформації про захворювання, дослідження варіантів його лікування та профілактики, допомога хворим, збір коштів для досліджень. У світі більш ніж сто мільйонів осіб хворіють вітиліго, стають жертвами утисків та порушень прав зі сторони інших членів суспільства.

Яке сьогодні релігійне свято

25 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Петра Константинопільського.

Був він військовим сановником та взяли його в полон. Тоді пообіцяв Петро, що піде в монастир і буде прославляти Бога, якщо той допоможе йому звільнитися. Святий отримав свободу і відразу відправився на гору Афон, де трудився до кінця свого життя. Жив він на тій горі понад 50 років і був взірцем для всіх послушників в храмах.

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Що не можна робити в цей день

Не виносьте з дому сміття або бруд.

Не варто давати в борг гроші, тому що вони ніколи назад не повернуться.

Не бажано гніватися на рідних чи сваритися з ними.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: в лісі багато білок – рік буде дощовим;

Роса і туман в вечірні години означають, що найближчими днями буде гарна погода;

Високо літають ластівки до дощу;

Білосніжні хмари вказують на можливість граду.

Пам’ятні події 25 червня

1439 рік – Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;

1530 рік – зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;

1580 рік – опублікували «Книгу згоди», в якій були викладені основи лютеранства;

1783 рік – французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука водню і кисню;

1857 рік – виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла»;

1863 рік – сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 рік – в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;

1878 рік – починається Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;

1939 рік – у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік – армія Північної Кореї нападає на Південну Корею;

1957 рік – створюють іграшку «літаюча тарілка»;

1991 рік – Словенія і Хорватія проголошують незалежність від Югославії;

1991 – приймають Закон України «Про митну справу в Україні».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Аркадій, Орест, Євгеній, Анастасія.