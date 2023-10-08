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8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні професійне свято в художників
фото з відкритих джерел

8 жовтня в Україні відзначають три професійні свята

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста, День художника та День працівників санітарно-епідеміологічної станції. Віряни вшановують пам'ять Пелагії Антіохійської.

День юриста

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році й з того часу відзначається щороку 8 жовтня. У цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав перше зведення законів «Руська правда».

Це професійне свято людей, які займаються юридичною діяльністю. Його відзначають судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти, правознавці. 

Професія юриста зародилася в Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки – жерці, які керували справами релігії і проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з'явилися перші суднові системи

День художника

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День художника відзначається в Україні щорічно у другу неділю жовтня згідно з указом президента з 1998 року.

У цей день говорять про роль образотворчого мистецтва в культурному розвитку людства та оцінюють твори митців.

Художник – творчий фахівець, який працює в різних галузях образотворчого мистецтва. Це створення картин, графік, скульптур, стріт-арту тощо.

День працівників санітарно-епідеміологічної станції

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби – професійне свято, яке щорічно відзначається у другу неділю жовтня.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови проживання, праці, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей та підлітків. Санітарно-епідеміологічна служба займає ключову позицію в системі охорони здоров’я країни.

Свято було створене 2004 року президентом України з метою відзначення особливого вкладу працівників цієї галузі.

Яке сьогодні релігійне свято

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

8 жовтня церква вшановує пам'ять Пелагії Антіохійської. Пелагія жила в III столітті, в Антіохії і була неймовірно красивою. Вона працювала танцівницею і вела вільний спосіб життя.

Якось на Собор в Антіохії з'їхалося чимало єпископів, серед яких був Нонн. Побачив він Пелагію і був вражений її безсоромністю настільки, що цілу ніч молився про спасіння душі дівчини.

Наступного дня дівчина прийшла до церкви, де послухавши проповідь єпископа, вирішила хреститися. Вона стала християнкою, роздала все своє майно бідним та прийняла чернечий постриг під виглядом юнака.

Що не можна робити цього дня

  • Не варто лінуватися і байдикувати.
  • Краще не пліткувати та не вести безглузді розмови.
  • Не можна скандалити, лихословити.
  • Не варто розповідати погані сни до заходу сонця, інакше вони збудуться.

Народні прикмети

  • Якщо буде гарна погода цього дня, то такою вона залишиться ще три тижні.
  • Якщо зірки сяють яскраво, то буде хороша погода, тьмяно – чекайте на негоду.
  • З дерев ще не опало листя – зима прийде нескоро.
  • Яким буде 8 жовтня – таким буде і 8 квітня наступного року.

Пам’ятні події 8 жовтня

  • 1085 – у Венеції освячений Собор Святого Марка.
  • 1596 – Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.
  • 1886 – Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.
  • 1895 – прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін.
  • 1896 – вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.
  • 1914 – Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.
  • 1918 – Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.
  • 1938 – В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.
  • 1941 – німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. До полону потрапило понад 100 тисяч червоноармійців.
  • 1942 – У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.
  • 1945 – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч
  • 1967 – спецзагін болівійської армії взяв у в полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний
  • 1977 – Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом».
  • 1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
  • 1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.
  • 1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Таїсія, Тетяна, Петро, Віктор, Микола, Володимир, Іван, Дмитро, Павло, Василь.

Теги: свято церква свята

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