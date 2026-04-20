Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Кремль обирає шлях примусового фіскального тиску
З великого бізнесу Росії збиратимуть до 20% на війну

Російська влада планує запровадити для великих компаній новий «податок на надприбуток» за підсумками 2025 року. Ставка може сягнути 20%, що вдвічі перевищує аналогічний збір, який діяв у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«За підсумками 2025 року, російська влада планує запровадити новий податок на надприбутки бізнесу на тлі зростаючого дефіциту бюджету та фінансового тиску, пов’язаного з війною проти України», – йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Головні деталі нового оподаткування:

  • Причина: Зростаючий дефіцит бюджету РФ та фінансовий тиск через затяжну війну проти України.
  • Механізм: Оподатковуватимуть частину прибутку за 2025 рік, яка перевищує середній рівень показників 2018–2019 років.
  • Очікування: Минулого разу подібний збір поповнив російську казну на 318,8 млрд рублів. Цього разу через подвоєну ставку Кремль розраховує на значно більші надходження. Тоді від сплати були звільнені нафтогазові та вугільні компанії, а основне навантаження лягло на підприємства, які займалися видобутком руд, рідкісних металів, фосфоритів, виробництвом чавуну, прокату, труб, кольорових металів та бізнесів, які працювали у сфері торгівлі.

«Ініціатива нового збору з’явилася на тлі погіршення фінансової ситуації на Росії. За даними мінфіну рф, у першому кварталі 2026-го року дефіцит бюджету перевищив річний план на 20% і сягнув 4,576 трлн рублів при запланованих на рік 3,786 трлн. Додатковим фактором стало падіння нафтогазових доходів на 45,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року», – повідомляють в українській розвідці.

«Главком» писав, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

Нагадаємо, навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами. Компанії масово скорочують закупівлі сировини через брак замовлень та захмарні ціни на паливо.

Читайте також

Прикмети про те, що щось потрібно залишати на могилі для покійного, не мають християнського підґрунтя
Священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні
18 квiтня, 17:11
Ворог кидає в контратаки малі групи
Зачистка Степногірська: розвідка заявила про знищення кількох сотень окупантів
13 квiтня, 15:58
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
10 квiтня, 05:22
Колектив «Еверія» переміг у конкурсі
У РФ танець під заяву Путіна про війну переміг у дитячому конкурсі (відео)
7 квiтня, 20:57
Військовий омбудсман Ольга Решетилова
На що найчастіше скаржаться військові. Військовий омбудсман розповіла
6 квiтня, 10:59
Євгеній Соловей багато років працював в команді ТСН
На війні загинув оператор ТСН Євгеній Соловей
1 квiтня, 14:00
Військові Польщі обговорюють командно-штабні навчання
Польща проведе секретну репетицію початку війни: про що йдеться
31 березня, 20:34
Хакери зламали особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя
Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці
27 березня, 18:28
Підрозділи ДСНС продовжують роботу, надаючи всю необхідну підтримку вінничанам
Удар по Вінниці: рятувальники показали наслідки (фото)
24 березня, 20:59

Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
