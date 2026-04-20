Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме

З великого бізнесу Росії збиратимуть до 20% на війну

Російська влада планує запровадити для великих компаній новий «податок на надприбуток» за підсумками 2025 року. Ставка може сягнути 20%, що вдвічі перевищує аналогічний збір, який діяв у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«За підсумками 2025 року, російська влада планує запровадити новий податок на надприбутки бізнесу на тлі зростаючого дефіциту бюджету та фінансового тиску, пов’язаного з війною проти України», – йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Головні деталі нового оподаткування:

Причина: Зростаючий дефіцит бюджету РФ та фінансовий тиск через затяжну війну проти України.

Зростаючий дефіцит бюджету РФ та фінансовий тиск через затяжну війну проти України. Механізм: Оподатковуватимуть частину прибутку за 2025 рік, яка перевищує середній рівень показників 2018–2019 років.

Оподатковуватимуть частину прибутку за 2025 рік, яка перевищує середній рівень показників 2018–2019 років. Очікування: Минулого разу подібний збір поповнив російську казну на 318,8 млрд рублів. Цього разу через подвоєну ставку Кремль розраховує на значно більші надходження. Тоді від сплати були звільнені нафтогазові та вугільні компанії, а основне навантаження лягло на підприємства, які займалися видобутком руд, рідкісних металів, фосфоритів, виробництвом чавуну, прокату, труб, кольорових металів та бізнесів, які працювали у сфері торгівлі.

«Ініціатива нового збору з’явилася на тлі погіршення фінансової ситуації на Росії. За даними мінфіну рф, у першому кварталі 2026-го року дефіцит бюджету перевищив річний план на 20% і сягнув 4,576 трлн рублів при запланованих на рік 3,786 трлн. Додатковим фактором стало падіння нафтогазових доходів на 45,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року», – повідомляють в українській розвідці.

«Главком» писав, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

Нагадаємо, навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами. Компанії масово скорочують закупівлі сировини через брак замовлень та захмарні ціни на паливо.