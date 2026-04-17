В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство

Мінцифра ініціює масштабне дослідження, щоб держава могла зрозуміти, як азартні ігри насправді впливають на українців

Громадська спілка «Центр відповідальної гри» (ЦВГ) спільно з Міністерством цифрової трансформації та державним агентством PlayCity розпочало національне соціологічне дослідження щодо впливу азартних ігор на українське суспільство. Про це стало відомо зі спільного пресрелізу Міністерства цифрової трансформації, Центра відповідальної гри» (ЦВГ) та Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

За словами Ольги Ісаєвої, директорки Центру відповідальної гри, національне дослідження було ініційоване Міністерством цифрової трансформації, Державним агентством PlayCity та підтримане Асоціацією українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), яка представляє найбільших операторів ринку азартних ігор.

Директорка Центру відповідальної гри Ольга Ісаєва
Ключовою метою дослідження є отримання достовірної картини поширення азартних ігор в Україні та аналіз впливу на різні аспекти життя суспільства та українців. 

Під час дослідження експертами буде детально проаналізовано ставлення суспільства до азартних ігор, проведено оцінку кількості українців, які грають в азартні ігри та визначено відсоток людей, які можуть опинитися у групі ризику виникнення гральної залежності. Соціологи будуть детально вивчати портрет гравця, та досліджувати споживацький досвід, аналізувати наслідки, з якими стикаються гравці та їхнє оточення.

Окрема увага приділятиметься вразливим категоріям населення, зокрема військовим, внутрішньо переміщеним особам та молоді.

Дослідження поєднає кількісні та якісні підходи, що дозволить не лише оцінити ризики ігрової залежності, але й зрозуміти його глибинні причини та наслідки. ЦВГ планує провести загальнонаціональне опитування населення, дослідити поведінку гравців онлайн-казино, провести фокус-групи та глибинні інтерв’ю з гравцями, їх родичами. В дослідженні братимуть участь фахівці сфери медицини і соціальних послуг.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують на важливості такого підходу. За словами заступниці Міністра Наталі Денікеєвої, якісна галузева аналітика є основою для ефективного державного управління.

«Рішення у сфері регулювання азартних ігор повинні базуватися на чітких даних, а не на припущеннях. Це дослідження дає можливість глибше зрозуміти поведінку користувачів, оцінити реальні виклики та сформувати більш збалансовану політику, орієнтовану на захист людей», – зазначає вона.

Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва
Як зазначає директорка Центру відповідальної гри Ольга Ісаєва, сьогодні в Україні фактично бракує системної аналітики, яка б допомогла оцінити вплив гральної галузі на суспільство.

«Ми маємо дуже багато припущень і дискусій навколо теми азартних ігор, але для об'єктивних висновків потрібні об’єктивні оцифровані дані. Це дослідження дозволить сформувати цілісне розуміння ситуації, визначити реальні ризики для населення та перейти до рішень, заснованих на фактах», – підкреслює вона.

Пряма підтримка проєкту з боку найбільших гравців індустрії також є дуже важливим сигналом відповідального підходу бізнесу до розвитку ринку.

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут підкреслює, що прозорість і соціальна відповідальність перед споживачами є ключовими для формування зрілої індустрії.

«Це дослідження є частиною нової історії галузі – історії становлення української індустрії з європейським ДНК. Подібні ініціативи реалізуються в більшості європейських країн. Проєкт підтримали п’ять провідних компаній – членів Асоціації, і я щиро вдячний їм за це. Учасники Асоціації послідовно впроваджують європейські підходи до культури відповідальної та безпечної гри. Це дослідження стане внеском у глибше розуміння проблем, пов’язаних з азартними іграми. Такі кроки наочно демонструють відповідальне ставлення операторів ринку до безпеки гравців», – зазначає Олександр Когут.

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут
Воно допоможе регулятору ринку азартних ігор та операторам ринку розробити додаткові заходи відповідальної гри та втілити кроки щодо попередження ігрової залежності гравців.

За словами Наталі Денікеєвої дослідження стане «новим фундаментом» для формування системної, доказової політики у сфері відповідальної гри в Україні.

«Це дозволить нам перейти від фрагментарного розуміння проблеми до комплексних рішень на рівні держави, суспільства та індустрії», – підсумувала Денікеєва.

Перші результати соціологічного дослідження будуть доступні у травні 2026 року, фінальний звіт планується оприлюднити на початку серпня.

